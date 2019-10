蒙面的藝術 - 數數 10 隊蒙面/人臉彩繪的樂隊

蒙面、戴口罩面罩,也是一門藝術。因為在音樂界多年來都有很多樂隊以面具、人臉彩繪見稱。廢話少說,扭耳仔和大家一起來數數。

10. The Resident

1969 年成立的 avant-garde 樂隊/藝術團隊,由眾多不同藝術家、音樂人組成。他們一直不露面不高調,在演出時都會穿戴眼球形狀的頭盔、高帽和白色長袍,40 年來他們玩的音樂很有「份子料理」的感覺,將不同音樂分拆再合成,加上歌詞形容出的超現實畫面,是很前衛的一件事。而樂隊暫唯一承認自己是樂隊的首席作曲及共同始創人 Hardy Fox,於去年逝世。

9. Insane Clown Posse

由兩位主腦人物 Violent J 及 Shaggy 2 Dope 於底特律組成,30 年來玩的 hardcore hip hop 和在面上彩繪的小丑臉,令多少人怕了小丑的形象。嚴格來說可以作為 horrorcore 的 ICP,唱的都是和靈異、驚慄為主題的歌曲,也以神秘學「 Dark Carnival 」——即天堂與地獄的元素圍繞他們的創作,他們共出了 15 張專輯,最新的一張是《 Fearless Fred Fury 》,在今年年初推出。

8. GWAR

這隊重金屬樂隊,就像整隊外太空外星獵人一般,有怪物樣、金屬頭樣,都是取自不少科幻小說的角色。歌曲內容除了極端暴力美學外,也有很多性暗示的幽默和 dirty jokes。樂隊的成員由 1984 年起就不停有過轉換,到 2014 年始創成員及主音 Dave Brockie 去世,Michael Bishop 接任了主音。GWAR 推出過 13 張專輯,他們的現場演出很震撼,那份 shock rock 感非常強勁。2017 年的 live 玩了「生剥了」噴血的 Donald Trump 呢。

7. Slipknot

面具重金屬樂隊怎能不提這隊 Iowa 的 Slipknot?最經典的時期是有 Shawn Crahan、Joey Jordison、Paul Gray、Craig Jones、Mick Thomson、Corey Taylor、Sid Wilson、Chris Fehn 和 Jim Root 的那十多年。除了 nu-metal 音樂,他們的面具都是點點扭曲的、SM 元素的,更有在 deep web 中見到的人皮面具的 creepy 感。樂隊面具的起源都是 Shawn 當年帶到錄音室的一個小丑面具,其後變成了每個成員都會有代表他們自己的面具。

6. Pussy Riot

這俄羅斯樂隊為人所熟悉的除了全女班成員會戴上冷面罩外,最厲害的還是反抗普京( anti-Putinist )霸權的活躍份子。2012 年樂隊的五位成員自發衝入在莫斯科的基督救世主主教座堂( Cathedral of Christ the Saviour )作一抗議性演出,抗議教堂的主理人支持當時普京的總統選舉,認為是官教勾結。這個演出被在場神父阻止,其後樂隊當時的成員 Nadezhda Tolokonnikova 、 Maria Alyokhina 和 Yekaterina Samutsevich 被判暴動罪入獄兩年,引起了國際人權組織及女權組織的不滿。在分別監禁了兩個月至一年後被特赦,三人都是被國際定為「因政權過份欺壓」而成為政治犯。三人在被釋放後都不再是 Pussy Riot 的成員,但仍會和 Pussy Riot 其他成員 —— 如之前來過香港的 Nikulshina 和 Olya Kurachyova 現任成員有緊密聯繫。 如在《 Police State 》的 mv 中 Nadezhda 也有客串。

5. GHOST B.C.

瑞典的 doom metal 樂隊,主腦人 Tobias Forge 會化身成一個骷髏頭的「倒十架教宗」,而其餘成員都會清一式穿上黑色長袍戴上同一款黑色面具。

4. DEADMAU5 、MARSHMELLO

因為都是電音人物,所以放在同一位置好了(笑)。真名 Joel Thomas Zimmerman 的 DEADMAU5 這位加拿大 DJ,最醒目就是那個卡通老鼠頭盔;而 Marshmello 則在 2016 年推出的首張專輯《 Joytime 》後一嗚驚人。

3. Daft Punk

說他們是戴頭盔又好,還是扮機械人也好,這隊法國電音天團,大家可能最深印象是他們和 Pharrell Williams 合作的《 Get Lucky 》和為電影《 Tron Legacy 》作電影配樂,但要說他們在 French house 音樂的創作巔峰,一定是概念專輯《 Discovery 》及延伸成為一套與動畫大師松本零士的音樂電影《 Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem 》。Daft Punk 兩位成員 Guy-Manuel de Homem-Christo 和 Thomas Bangalter 在「變成機械人」前,最經典的一次是 2006 年兩人頭蒙著黑布接受訪問。

2. Sleep Party People

以丹麥音樂人 Brian Batz 為首的 dream pop 音樂企劃 Sleep Party People 除了在演出時所有成員戴上兔子面具外,Brian 也會用特製的 distortion 咪高峰唱出歌曲,大家就會好像真的在聽兔子唱歌一樣。

1. Kiss

說到搖滾樂隊會有人臉彩繪又怎會漏了 Kiss 的份兒?70 年代成立的 hard rock 樂隊,最經典莫過於成員的形象,他們創製的角色「 Starchild 」、「 Demon 」、「 Spaceman 」 和「 Catman 」成為樂壇 glam rock 一代象徵。

