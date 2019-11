【 Clockenflap 2019 】要一班人 happy！拍住拖豬朋狗友聽嘅選擇

Clockenflap 完整 lineup 同時間表已經登陸!不理你想入去 high 著跳舞還是 chill 著聽歌,還是入去找真愛... 是找喜歡的樂隊也好,看 show 都有分「一人注目」和「多人注目」,扭耳仔 All-green Man 和大家分析下哪幾場適合「一綠 L 」去聽;又有哪幾場要「全綠陣」入去聽的!

【 Clockenflap 2019 】自己一個更開心?絕對有啱一支公的選擇!

上次和大家就了「一綠 L 」可以聽的音樂,那一大班 All Green Man 入到場、或者係拖男帶女入場又有何選擇呢?

星期五

這麼高調的 rapper 新生代 hip hop 當紅炸子雞 Lil Pump 當然是一大班人 high 著看了,最多叫你媽你爸來讓大家指引下他們去聽這個紅到九彩的 rapper!

放工了?等 friend 一早入場買杯啤先?那就要聽 Halsey 了,用她的 synthpop 節拍震走過去一星期返工的黑氣!加上她一時中性、一時女性化的百變造型,又有為少數族群發聲的敢言性格,可能到時現場她會爆幾句金句都說不定!那首夠晒日本風的《 Ghost 》到時不會不唱吧?

星期六

Weekend 中最可以放鬆的日子!當然是盡情玩!拖女拖仔還是成班豬朋狗友入場想 high 住看,就非怪誕日本 band CHAI 莫屬!一大班 friend 笑住 high 住聽這四位東京 punk 妹!

你上一次看 These New Puritans 時,他們是在玩電鼓底急勁 post-punk,還是前衛古典 art-rock?樂隊成員濃縮為 Barnett 這對顏值爆燈的孖仔,全新大碟《 Inside The Rose 》延續前作藝術氛圍,mv 更很大膽,不知這次在現場會有何驚喜給到大家?

Superorganism 今次首度來港參演 Clockenflap 2019,雖然只是 DJ set,其實都會唱歌!音樂風格跳 tone 得來異常 catchy 的「超級生物」,又有大量現場元素,絕對適合一大班人看得 happy。

星期日

星期日就真是多選擇,而且是今年音樂節壓軸一日,用多點腳骨力走均全場是要的。

二人組 Honne,溫柔又濕潤的男神靚聲,搭上復古 synth-pop 溝上 soul 美學,同愛侶一樣,纏綿如火呀。

folk rock 是好有感很浪漫的!不理你旁邊人是即場識還是一起很多年,MUMFORD & SONS 是一定要拖住男男女女朋友看的一隊 band!

每次聽人提起英國樂隊 Metronomy,都會想起他們節奏感一流嘅現場演出。上次來港已經是 2012 年的事,今年新作《 Metronomy Forever 》充滿復古太空感,可以邊聽邊 swing 住上太空!

又是台灣女歌手,還要把聲這樣甜!魏如萱的歌怎可以不一起心心眼地聽?相信她今年除了會唱最為樂迷熟悉的《你啊你啊》外,都會大玩不同時期包括叫好叫座大碟《末路狂花》的經典作品! 攬著最愛的人聽呀要!

來⾃韓國釜⼭的 Say Sue Me 由細到大吹慣海風,玩 Surf Rock 爽勁得來又浪漫。今年在韓國⼤眾⾳樂賞連奪 Modern Rock 類別兩項⼤獎,出戰 SXSW 亦受到當地一致好評。他們常將「海洋與啤酒」掛喺嘴邊,今次首度來港,大家終於有機會現場感受下果種微醺滿足感。

嗱其實呢,一個人又好成班人都好,入到 Clockenflap 係 come to dance 定 come to new bands,最緊要係大家都搵到鍾意嘅嘢吖嘛!

Clockenflap 2019 完整演出名單及完整時間表公佈,見到心水未?

Clockenflap 2019 首輪陣容公布!有 HALSEY、LIL PUMP、AURORA!