本地音樂人 Alok 出版香港電影《由菱開始》OST 限量黑膠

在這個時勢，大家沒甚麼心機去聽歌是絕對明白的，但其實仍一直有香港音樂人、創作人為香港影藝界在盡力。就如香港本地音樂人 Alok，早前為香港原創電影《由菱開始》（ The Mediums: Lens ）製作了原聲配樂。

美國已故詩人、作家 Charles Bukowski 曾有一首詩，當中說「若你真要去創作，即使你在一個媒礦工作 16 小時、拿著救濟金與三個小孩住在一間小房間；即使你心志和身體都受傷；即使你盲了、跛了癱了、在外面有地震、戰亂、天災人禍的同時有隻貓爬到你背上在煩你，你也要去創作 ... 」所以面對這個時刻，大家也不能放棄創作和支找肯去繼續創作的人。扭耳仔今次推介一下本地音樂人 Alok 為由本地編劇小蒼蘭及本地演員周峻陞主理的原創電影《由菱開始》所製作的配樂。當然先看看電影的預告片：

《由菱開始》由是一部 2018 年港日合拍劇情電影，選材自小蒼蘭創作之《 媒介 THE MEDIUMS 》故事系列，首集電影版本由蒼井空特別演出，加上何素源、周一諾、伍熹賢及周峻陞領銜主演，電影於 2018 年榮獲多個 IMDb 認可之國際電影節奬項：包括五洲國際電影節（ FIVE CONTINENTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ）的最佳劇本、最佳浪漫愛情片、最佳剪接、最佳電影海報設計及 ARFF 國際電影節（ AROUND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ）的最佳攝影。 電影也已在日本作出公映了。

電影講述女攝影師鐘菱（ 周一諾飾演 ）獨立特行，只因身負一個不能說的秘密; 在藝海浮沉的道上原（ 何素源飾演 ）和女友童曈（ 伍熹賢飾演 ）分手，事業面臨殘酷的考驗，好友唐木級（ 梁梓禧飾演 ）的無心插柳，使他不得不作出人生的抉擇；歌手山本一樹（ 周峻陞飾演 ）為上位不擇手段，成功獲得唱片公司高層渡邊瑞穗（ 蒼井空飾演 ）關注。但一個震驚的消息傳出後，使算計精密的山本也不知如何應對...... 整部電影希望帶給大家思考的人生信息外，也透達了命運安排他們四人終在同一時間和地點相遇，卻發生四人也從未想過的事！當陷入回憶時，時間就像瞬間停頓。

相信大家也不會對 Alok 陌生，一直是獨立音樂人外，也參與過不少音樂監製和製作，除了自家樂隊 Gravity Alterstra 和 Ghostly Park 外，早前也為女唱作人 Serrini 編曲、監製專輯《 邪童謠 》。而今次為《由菱開始》製作的電影 OST，有著他最拿手的電音和結他外，還有不少以琴作主導的曲目，Alok 也找來了 Gravity Alterstra 的 Stella Sieh 於 OST 中三首歌《 Free Fall 》、《 Free Fall（ 2 Girls ）》和《 Free Fall（ In Love ）》填詞。

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大家也可在 bandcamp 試聽整張《由菱開始》 OST 專輯，也同時會推出限量 150 張的 Blue Transparent Vinyl 唱片，值得珍藏。

<a href="http://alok.bandcamp.com/album/lens-original-soundtrack">Lens [Original Soundtrack] by Alok Leung</a>

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