本地音樂人 Alok 出版香港電影《由菱開始》OST 限量黑膠

在這個時勢,大家沒甚麼心機去聽歌是絕對明白的,但其實仍一直有香港音樂人、創作人為香港影藝界在盡力。就如香港本地音樂人 Alok,早前為香港原創電影《由菱開始》( The Mediums: Lens )製作了原聲配樂。

美國已故詩人、作家 Charles Bukowski 曾有一首詩,當中說「若你真要去創作,即使你在一個媒礦工作 16 小時、拿著救濟金與三個小孩住在一間小房間;即使你心志和身體都受傷;即使你盲了、跛了癱了、在外面有地震、戰亂、天災人禍的同時有隻貓爬到你背上在煩你,你也要去創作 ... 」所以面對這個時刻,大家也不能放棄創作和支找肯去繼續創作的人。扭耳仔今次推介一下本地音樂人 Alok 為由本地編劇小蒼蘭及本地演員周峻陞主理的原創電影《由菱開始》所製作的配樂。當然先看看電影的預告片:

《由菱開始》由是一部 2018 年港日合拍劇情電影,選材自小蒼蘭創作之《 媒介 THE MEDIUMS 》故事系列,首集電影版本由蒼井空特別演出,加上何素源、周一諾、伍熹賢及周峻陞領銜主演,電影於 2018 年榮獲多個 IMDb 認可之國際電影節奬項:包括五洲國際電影節( FIVE CONTINENTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL )的最佳劇本、最佳浪漫愛情片、最佳剪接、最佳電影海報設計及 ARFF 國際電影節( AROUND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL )的最佳攝影。 電影也已在日本作出公映了。

電影講述女攝影師鐘菱( 周一諾飾演 )獨立特行,只因身負一個不能說的秘密; 在藝海浮沉的道上原( 何素源飾演 )和女友童曈( 伍熹賢飾演 )分手,事業面臨殘酷的考驗,好友唐木級( 梁梓禧飾演 )的無心插柳,使他不得不作出人生的抉擇;歌手山本一樹( 周峻陞飾演 )為上位不擇手段,成功獲得唱片公司高層渡邊瑞穗( 蒼井空飾演 )關注。但一個震驚的消息傳出後,使算計精密的山本也不知如何應對...... 整部電影希望帶給大家思考的人生信息外,也透達了命運安排他們四人終在同一時間和地點相遇,卻發生四人也從未想過的事!當陷入回憶時,時間就像瞬間停頓。

相信大家也不會對 Alok 陌生,一直是獨立音樂人外,也參與過不少音樂監製和製作,除了自家樂隊 Gravity Alterstra 和 Ghostly Park 外,早前也為女唱作人 Serrini 編曲、監製專輯《 邪童謠 》。而今次為《由菱開始》製作的電影 OST,有著他最拿手的電音和結他外,還有不少以琴作主導的曲目,Alok 也找來了 Gravity Alterstra 的 Stella Sieh 於 OST 中三首歌《 Free Fall 》、《 Free Fall( 2 Girls )》和《 Free Fall( In Love )》填詞。

大家也可在 bandcamp 試聽整張《由菱開始》 OST 專輯,也同時會推出限量 150 張的 Blue Transparent Vinyl 唱片,值得珍藏。

