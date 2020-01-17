post-rock 樂隊 Hugar 周日到港將冰島搬到大家眼前

對的，大家都聽冰島音樂如「食生菜」、聽 Erased Tapes Records 的 ambient/electronic「多過人食飯」，明的，那相信大家都一定聽過都是冰島 post-rock/ambient 樂隊 Hugar 吧？除了近月推出了第二專輯《 Varða 》外，也將在本周日來港演出！！

兩位土生土長的音樂人好友 —— Bergur Þórisson 和 Pétur Jónsson 一起走音樂路，早年「指定動作」式的和不少冰島音樂單位合作過：Björk 、Sigur Rós 、Ólafur Arnalds 和 Jóhann Jóhannson。到 2013 年，他們即興地寫歌編曲，成就了樂隊 Hugar，一年後同名處子專輯也就這樣面世了。以鋼琴、結他、合成器、管弘樂，和 Ólafur Arnalds 打的鼓奏出一首首有如置身春天的冰島，看著挪威海（ Norwegian Sea ）與格陵蘭海水流在交錯的景像。

他們這張專輯是完全免費的，就算樂迷在 Spotify 上聽，專輯也得到 3000 萬的串流量。5 年過去，Hugar 再接再勵，音樂層次也再昇華，於去年的 8 月推出第二專輯《 Varða 》，post-rock 味道不變，也更顯 Bergur 和 Pétur 對 ambient 音樂結構的深入探索。

踏入 2020 年，Hugar 更是要讓世界更多樂迷可以親身聽到他們的演出，在本周日（ 19 日），樂隊將在香港旺角麥花臣場館演出，除了是為新專輯宣傳一下外，也是作為搶耳音樂廠牌計劃的音樂會「搶耳音樂節 2020 春」的表演嘉賓！Hugar 會如何將冰島的聲音帶來香港呢？

Hugar 第二專輯《 Varða 》。

樂迷也不妨重溫一下去年 Hugar 在 KEXP 表演的過程。

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