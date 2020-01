Jóhann Jóhannsson 遺作《 Last and First Men 》德國影展首映

冰島作曲家 Jóhann Jóhannsson 去世近兩年,相信大家仍在聽他為電影《 Sicario 》《 Arrival 》、《 Mandy 》、與 Hildur Guðnadóttir 合作的《 Mary Magdalene 》的原聲大碟 OST。其實,Jóhann Jóhannsson 的世界有音樂,也離不開光與影,電影配樂外,在去世前他主理了他的處子執導作品、多媒體影片《 Last and First Men 》,而這影片即將會在二月舉行的德國柏林影展( Berlin Film Festival )中首映。

先來再重溫一下 Jóhann Jóhannsson 的作品:

除了《 Mandy 》,當然還有與導演 Denis Villeneuve 合作的《 Arrival 》

與 Denis 拍檔的,還有多套電影如《 Sicario 》、《 Prisoners 》

別忘了還有《 The Theory of Everything 》呢。和 Hildur Guðnadóttir 合作的《 Mary Magdalene 》則可以在這裡聽到。

Jóhann Jóhannsson 其實在去世前,主理了一個企劃,就是多媒體短片《 Last and First Men 》,是他的處子執導(也是最後的)作品;短片中有一幕幕中由 16mm 錄像機拍下不少自然景色,和一些代表著已解體的南斯拉夫社會主義聯邦共和國( Socialist Federal Republic of Yugoslavia )的紀念雕像。短片的音樂也是 Jóhann 編寫,是於 2017 年在 Manchester International Festival 中由管弦樂團 BBC Philharmonic 演奏的;又與歌劇作家 José Enrique Macián 編寫短片的獨白,請來著名女演員 Tilda Swinton 作旁述。

《 Last and First Men: A Story of the Near and Far Future 》,英國作家 Olaf Stapledon 於 1930 年寫下的科幻作品。

《 Last and First Men 》其實是 1930 年由英國作家 Olaf Stapledon 寫下的「未來歷史」科幻小說,以人類作中心講述 18 種不同人類在 2 億年來的「歷史」,這小說在當時是前無古人的著作,除了在當中提及語言、方言外,更有基因工程的議題和超級意識( supermind )。Olaf Stapledon 在之後寫了續集《 Last Men in London 》和將版圖更為擴大到宇宙歷史的《 Star Maker 》。

Jóhann Jóhannsson 在短片中的獨白,就是參考小說內容的,大家會聽到 Tilda Swinton 訴說著「最後一個生存在地球的人」的故事。

德國柏林影展將於 2 月 20 日舉行。

