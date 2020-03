20 年前令人驚艷的女團處女專輯 - Sugababes《 One Touch 》

不一定獨立音樂才是寶藏的泉源,即使主流音樂,都有不少滄海遺珠,若大家肯「扭大對耳」去聽,都不曾發掘過「好東西」。 20 年前由英國女團 Sugababes 的處女專輯《 one touch 》,雖然在商業上、受歡迎程度上不是很成功,但在音樂上、創作上絕對可以說是當年云云眾多女團之中一道清泉。現在和大家分享一下為何這張看似普通的女團專輯,20 年後聽著裡面的歌仍然可以覺得不普通。

女團( Girl group )一直都在主流音樂界有一個特殊地位,不談 50 年代那些太遠久的女團,只是說「銀河女團」 Spice Girls 也雄霸了差不多整個 90 年代,美國的 Destiny Child 只是一首歌也可播足 20 年。好,時間去到 2000 年。那個時候英國以至全球都經歷了 6 個年頭、 Spice Girls 揮舞的 Girl Power 旗號帶動的「第二次」女團流行音樂( 當然,其實 Girl Power 一詞絕不是由 Spice Girls 創出,但這是另一個故事,遲些再談)。Spice Girls 卻在那個時候進入休隊期,女團熱潮雖未減卻,但當年其他女團如 All Saint 、 B*Witched 、 Atomic Kitten 等也好像進入樽頸,人人都在找「 the next Spice Girls 」,正是這個時候,有一個新名字新專輯出來了,那就是 Sugababes 的《 One Touch 》。

2000 年推出的《 One Touch 》,可以說是代表著 Sugababes 的唯一一張專輯。

而其實當年人人都在找「 the next Spice Girls 」是有跡可尋。22 年前 All Saints 的監製 Ron Tom,簽下了當年只有 13 歲的 Siobhán Donaghy 和 Mutya Buena,Mutya 在一次錄音 sessions 帶來了好朋友 Keisha Buchanan 來觀看, Ron Tom 就決定不如來一個三人組,名叫 Sugababes。在形象上也將她們弄得成熟一點,大家可以在專輯、單曲的封套上的調子和顏色看得出來。

《 One Touch 》專輯封套的前後設計。

首張單曲《 Overload 》,說是樂隊的「終極代表作」絕不為過,一首 pop 的 R&B 歌曲,帶著 soul 的元素,同時有著很有電音的舞步節拍,當年不少媒體都說「 Spice Girls 和 All Saints 都可以休息一下了」、「 這三個 16 歲未夠的小妹子,作出了一首和她們年紀不成正比的歌曲,更重要是,她們真的懂唱歌。」。歌中一段「 Imagination's playing round for free. In my world I take him out for tea. Oh my God, can't say no. Skipping school, go walk for air. I just had to get out of bed. I’m on overload in my head 」完全表達出 emo 女孩的感受;真的,和 Spice Girls 唱「 If you wanna be my lover, you gotta get with my friends 」完全是兩個層次。

mv 的拍攝也不再是那種走來走去在五顏六色的場景上跳舞,卻有如一個時裝廣告 lookbook 式的編排,當然,你也可以笑說有如在看 United Colors of Benetton 的廣告一般。

老實說,Sugababes 在這張專輯後經過成員變換,沒錯是商業上得到更大成功,但在音樂上總是沒有她們第一張時來得那麼驚艷和令人著迷,《 one touch 》的歌曲聽得出是製作用心有心思,不只是一些易上口的 pop songs。《 Overload 》外,《 One Touch 》中首首都是耐聽非常的歌曲,《 Soul Sound 》、《 Run For Cover 》這些有出單曲的作品外,《 Lush Life 》和主題曲《 One Touch 》也是令人對這三位少女喜出望外的歌曲。

《 One Touch 》真的是一張在當年比人走前了五年的專輯,主題曲到今天也不覺過時。R&B 與 soul 的元素是這三位始創成員才能擦得出的火花。有 fans 在 YouTube 這樣留言:「 Sugababes 為何會由這首歌的格調走到了《 Red Dress 》這樣的地步的?」就可以知道,這張專輯對這女團的重要性。( 《 Red Dress 》是 2006 年女團的《 Taller in More Ways 》專輯作品,那時成員已面目全非。)

要說到專輯中最典型的 pop song 情歌,就是《 New Year 》了,但真的完全想像不到這會是一首由三個 16 歲的女孩唱出的一首歌;「 I'm older than my years, drowning in my tears. Surrounded by the fear, since you went away. A year ago, at Christmas 」可能正是代表著三女成熟的性格吧。

《 One Touch 》是一張叫好的專輯,但卻不是叫座的專輯,銷情當是不算理想,廠牌 London Records 也就放棄 Sugababes 了,也在這時候,三女鬧不和,Siobhán Donaghy 被指與 Keisha Buchana 關係惡劣,加上 Siobhán 患上抑鬱症,就這樣,一張專輯後,Sugababes 由帶有獨特音樂風格的後起之秀,變回了 Spice Girls 式的 dance-pop 女團,當然 Sugababes 之後的專輯也絕對有支持者,但對於第一次就是聽《 One Touch 》的樂迷,相信心裡面都認為 Sugababes 出過的就是這麼一張專輯。

其實之所以認為沒有了 Siobhán Donaghy 就沒有了 Sugababes,是因為 Siobhán 的聲音正正是為女團帶來獨特之處,她那把很 soul 的唱腔配合 Mutya 和 Keisha 的 R&B 元素令 Sugababes 去到一個獨到的境界。Siobhán 在離隊後其實有推出過兩張個人專輯,但風格上走典型 pop ,坦白說,不是要抹殺她的努力,但沒有了火花下,只是聽完也會令人忘記的歌。( 你想也是可以在下面聽的,但相信三句內你會按停。)

反而第二張專輯《 Ghosts 》的格調好一點,聽得到她有更大勇氣作出不同嘗試。

十多年過去,Sugababes 只不過成了個商標而已,也終於面目全非,Keisha Buchana 離開、2011 年也無聲無息地散 band 了。又真是人生如戲,Keisha 和 Siobhán 冰釋前嫌,與在 2005 年已離隊的 Mutya Buena 重組!但不能用 Sugababes 名義出作品,只能以 Mutya Keisha Siobhan aka MKS 之名推出過一張單曲《 Flatline 》

20 年前的 Sugababes 沒有了就是沒有了,所有東西也要重頭來過。去年三女可以拿回 Sugababes 的版權,也在幾月前的 Graham Norton Show 上與 DJ Spoony 作現場演出後,確定會再有新作,也聽得到她們 still got it。

不過正如 Mutya 所言,即使是現在,《 One Touch 》仍是會不時聽的專輯。

