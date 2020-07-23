jazz 女歌手 Annie Ross 生日前四天心臟病去世 享年 89 歲

據《紐約時報》報導，爵士歌手 Annie Ross —— 即當年紅極一時的 jazz 團體 Lambert, Hendricks & Ross 成員之一，於周二（ 7 月 21 日）在曼克頓家中去世，終年 89 歲。她因慢性阻塞性肺病及心臟病去世。

Annie Ross 以一曲著名的《 Twisted 》而為人所熟悉，歌中歌詞是有關一神經病人找心理醫生幫忙的諷刺性故事。音樂旋律是根據 tenor saxophone 樂手 Wardell Gray 在 1949 年錄製的即興 blues 再加入即興歌詞，就是所謂的 vocalese。Ross 在她的整個音樂生涯中多次錄製和表演《 Twisted 》，至 1952 年才首次以自己名字演出歌曲。《 Twisted 》不僅因其黑色幽默的主題而獨樹一幟，還因為是少有地由 Annie Ross 填詞（Lambert，Hendricks & Ross 歌曲大部分歌詞均由 Jon Hendricks 編寫），令歌曲更有特色。這首歌也曾由 Joni Mitchell 、 Bette Midler 等人翻唱過。

以下是另一段 Annie Ross 向 LHR 的現場演出：

1962年，Annie Ross 退出 Lambert，Hendricks & Ross，需面對一系列生活難題，海洛因上癮、破產和離婚。最終在 80 年代中期重回表演藝術的軌道，於倫敦演出了多場舞台劇，其中包括 Bertol Brecht 的《三便士歌劇》（ Threepenny Opera ）和《彭贊斯海盜》（ The Pirates of Penzance ）。她還出演了許多英國電視節目，並出演了 Robert Altman 在 1993 年的電影《 Short Cuts 》（飾演爵士歌手 Tess Trainer ）。

在過去的幾十年中，Annie Ross 發行了許多個人專輯，還與 Hoagy Carmichael 、 Count Basie 等爵士巨頭合作錄製了唱片。她的最後推出的正式專輯是 2014 年的《 To Lady With Love》，她與 Bucky 和 John Pizzarelli 共同錄製的。

Ross 的晚期職業生涯擔任了歌舞表演藝術家。 2010 年，她獲得了國家藝術基金會的榮譽，並認定為爵士大師。

RIP Annie Ross

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