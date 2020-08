The Knife 20 年 重新發行經典專輯與未曝光歌曲

瑞典電音「姊弟檔」組合 The Knife 在 2014 年完成他們的音樂路後解散,但樂隊的作品一直以來令人回味,又原來不經不覺,他們首支單曲《Afriad of You》已有 20 年歷史!The Knife 雖不再演出,但他們的精神永遠都在,也延續到今天的重新發行專輯及未曝光的歌曲之中!

若大家對 The Knife 過去 20 年的音樂創作不太熟悉,不緊,可以在今日起「重新認識」。樂隊公布會將數張專輯以數碼及實體形式重新發行,當中更會包括多首未曾發布過的歌曲作品。先再聽一下 The Knife 當年首支單曲

重新發行的作品,先有 The Knife 的第二張專輯《Deep Cuts》,當中有未曝光過的 remix 版本歌曲:《Heartbeats》、《Pass This On》、《You Take My Breath Away》等。

除了《Deep Cuts》再版、remix 版歌曲外,The Knife 也會首次在北美地區重新發行當年為電影《Hannah Med H》製作的原聲配樂專輯,及現場演出專輯《The Knife: Live At Terminal 5》 ,他們也會將所有過去作品上載到 Bandcamp,大家可以重溫他們獨特的 synth-pop 庫藏。有指樂隊更會為 20 周年舉辦「特別活動」,不過在現時全球疫情下,大概都會是網上演出之類?大家要留意一下了。

The Knife 解散後,Karin 繼續她以 Fever Ray 名義的個人音樂企劃,推出過兩張專輯《Fever Ray》和《Plunge》

