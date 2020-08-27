Neil Young翻唱Bob Dylan《The Times They’re A Changin’》

著名唱作人 Neil Young 雖然很久沒有在網上直播頻道 Fireside Sessions 有新搞作，不過最近他和樂迷一起懷舊，翻唱了唱作神人 Bob Dylan 的經典「社運歌曲」《The Times They’re A Changin’》。

雖不是 Neil Young 少有的 Bob Dylan 翻唱歌，但也不過是第二次 Neil Young 唱起《The Times They’re A Changin’》，在官網中看到這個翻唱版本於 6 月 23 日錄製：

這是 Neil Young 忙碌的一年中釋出的「新作」。 他最近宣布會從自己的作品庫中找出舊作再版發行，包括期待已久的《Vol.2》 box set。 本月早些時候 Neil Young 又指刪除了 Facebook 和 Google，花費了他 2 萬美元。 6 月時他則發行了《Homegrown》，是 1974 年的一張原遺失了的專輯。

在這裡再和大家聽一聽 Bob Dylan 的《The Times They’re A Changin’》：

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在 2009 年的漫畫改篇電影《Watchmen》，導演 Zack Synder 也用上了此曲作為對「 超級英雄的光輝時代要完結了 」的寓意。

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