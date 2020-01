Timothée Chalamet 演 Bob Dylan 自傳電影會唱哪首歌？

因為電影《 Call Me by Your Name 》、《 Lady Bird 》迷倒萬千女性的紐約「文青界」男星 Timothée Chalamet,在最近報道指會參演籌備中的、講述美國當代最傳奇音樂詩人 Bob Dylan 的自傳式音樂電影,大家又一次「心心眼」之餘,樂迷又會想聽他開金口唱出哪幾首 Bob Dyaln 的名曲?

有提及過 Bob Dylan 的電影不是沒有,2007 年由 Todd Haynes 執導的《 I’m Not There 》 —— 請來六位巨星級演員來分別扮演不同時期不同階段的 Bob Dylan,有 Christian Bale 、Richard Gere 、 Marcus Carl Franklin 、已故的 Heath Ledger 和最經典的有 Cate Blanchet 反串演出,是這套電影最令人深刻的一幕。

以 Timothée Chalamet 年紀,理性推測,又以荷里活慣常的「24 歲扮 14 歲、34 歲扮 44 歲」的規則,他在新自傳電影很大機會都會扮演 Bob Dylan 年輕的時期,甚至可能是音樂生涯開始前的時期,但當然大家都想聽聽 Timothée 開金口吧?會是唱哪幾首呢?相信都是會聽到 Bob Dylan 初期仍是唱 folk 的時期,由 1962 年首張專輯《 Bob Dylan 》、《 The Freewheelin’ Bob Dylan 》和《 The Times They Are a-Changin’ 》。當中也有不少最最最經典的歌曲,如有最早 Bob Dylan 原創的 folk 歌曲《 Talkin’ New York 》。

當然還有不得不提的、在 1963 年專輯《 The Freewheelin’ Bob Dylan 》的《 Blowin’ in the Wind 》、《 Don’t Think Twice, It’s All Right 》啦!《 Blowin’ in the Wind 》幾多人 cover 過?Peter, Paul and Mary 這個 cover 版本你沒可能沒聽過吧?

《 Don’t Think Twice, It’s All Right 》這首經典「情歌」則是 Bob Dylan 知道 Suze Rotolo(他當時的女友、《 The Freewheelin’ Bob Dylan 》專輯封面的女生)會留在意大利生活時所作的歌,Bob Dylan 當時說:「這不是首情歌,只是一首唱出來令自己舒服一點的歌,是自我安慰自己的歌。」

另外就是 Bob Dylan 最具代表性的「民運 / 抗爭」歌曲《 The Times They Are a-Changin' 》了

抗黑暗抗霸權 - Bob Dylan 在 55 年前年寫下了首抗爭歌

這首歌是當年平權、爭自由的象徵。當然,大家也曾在電影《 Watchmen 》的片頭聽這這歌。

據報道指,Bob Dylan 已經同意開放版權,在新電影中可以唱出他的歌曲,雖然電影名稱未確定,但會由 James Mangold 執導 —— 他就是高質電影《 Girl, Interrupted 》和另一自傳式電影、講述 Johnny Cash 生平《 Walk the Line 》的導演 —— 故事會講 Bob Dylan 如何由 folk music 的背景走入 rock n’ roll 的世界,這是當時來說一件大事!相信影迷及樂迷都會很有共鳴和充滿期待!

