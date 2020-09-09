Fender 為 Billie Eilish 推出專屬 Ukulele

Ukulele 可能是大家覺得最易入門的樂器，對於Billie Eilish這亦是她最初接觸的樂器。因為Ukulele的輕便，它可以伴隨你到任何地方創作，Billie Eilish 亦笑言流行曲都是大同少界異，自己在Ukulele學識三個chord C、G、F，就可以彈到超過20首歌。

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最近與大家一樣，Billie Eilish 長期處於居家狀態，除了與爸爸主持Apple Music的電台節目，其餘最多的時間，就是與她的愛犬相處，在宣傳片中她亦帶著愛犬 Pepper 現身，拿著她的專屬Ukulele，回想起小時候第一首創作的歌曲。

Fender 的Billie Eilish專屬Ukulele，在琴身印上她的「側頭」Logo，全黑色部件的設計，傳統Ukulele Fender Zuma 的外型。不只賣外型，整支 Ukulele 更設 Fishman Kula preamp ，是一支隨時可以插電，配合效果器使用，是一支為表演者而設的Ukulele， Billie Eilish亦曾帶它上台演出。Billie Eilish專屬Ukulele 售價約300美金(約2340港元)。

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