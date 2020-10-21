《Gimme Some Lovin’》結他手 Spencer Davis 去世終年 81 歲

60 年代有兩首紅極一時的歌曲，被多知音樂人樂隊翻唱、商業廣告經常聽到的《Gimme Some Lovin’》和《I’m a Man》的結他手 Spencer Davis，於加州走世，終年 81 歲。當年歌曲都由他的樂隊 Spencer Davis Group 演繹。

Spencer Davis Group 當年的鍵琴手及主音 Steve Winwood 也在今年家居隔離是和一眾音樂人遙距 jam 了一次 《Gimme Some Lovin’》

《Gimme Some Lovin’》 於 1980 年由樂隊 The Blues Brothers 推出重唱版：

也別忘記 1965 年一樣為人熟悉的《Keep on Running》一曲：

Spencer Davis 的經理人 Bob Birk 指，Spencer 在 10 月 19 日於醫院接受肺炎治療，「他是個很多的朋友。」Bob 說。「他是個非常有道德、有天份、好心地、非常聰明又大方的人，我會永遠懷念他。」

Spencer Davis 在 1939 年史雲斯出生，他組成的第一支樂隊 the Saints，就有 Rolling Stone 的低音結他手 Bill Wyman 在內；也曾和 Fleetwood Mac 的 Christine McVie 演出過。到 1963 年 Spencer Davis 和 Steve Winwood 於伯明翰組成 Spencer Davis Group，到期後 Steve 作人人發展離隊，Spencer 就移居美國加州，與當時的 Island Records 有合約上的爭拗，更與唱片公司的主席 Chris Blackwell 對質，但又讓他得到了「音樂人發展部」的職位，與 Bob Marley、 Robert Palmer 與 Winwood 都合作過。

RIP Spencer Davis

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