JARV IS 為舞蹈家展覽翻唱 The Velvet Underground

Jarvis Cocker 的新音樂企劃 JARV IS… 數月前推出首張專輯。在最近一舞蹈/排舞家 Michael Clark 的展覽 ——《A Musical Response to Michael Clark: Cosmic Dancer》—— 進行表演,當然是錄影的演出,Jarvis 和樂隊翻玩了 The Velvet Underground 的《Venus in Furs》!樂迷絕對要一看再看。

在倫敦 Barbican 的這個演出中,JARV IS... 除了翻玩了The Velvet Underground 的《Venus in Furs》,還有 The Fall 的一曲《Big New Prinz》。當然,他們也有演唱自家歌曲,如《Further Complications》及《House Music All Night Long》:

「看一下你自己。踱一下吧,慢慢你會感受到跳舞給你心靈的充滿。舞蹈是一種身體語言,而世上沒一個人比 Michael Clark 更懂得這語言。」Jarvis Cocker 說。

