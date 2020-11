Visage 未來派靡爛浮誇華麗新浪漫劃時代專輯

40年前,「新浪漫」 new romantic 運動在英國倫敦全面爆發, Visage 擔綱著領導性的頭號樂團角色,其靈魂人物 Steve Strange 就是 new romantic scene 的首席 icon 。 Visage 並不是典型的樂隊,而是 collective 形式的組合,結集著精英樂手陣容班底。1980年11月發表的首張同名專輯《 Visage 》所記載到,是 Visage 如何把 new wave 、 synth-pop 、 art-pop 、Euro-disco 、 futurist 融會貫通成為他們的 new romantic 音樂風格,創造出這張可一不可再的新浪漫名盤專輯,帶來新浪漫國歌《 Fade to Grey 》。

1980年,是「新浪漫」 new romantic 運動在英國全面爆發的年份。位於倫敦西區 Covent Garden 的 Blitz club 為 new romantic scene 之發源地,而由 Blitz 創辦人Steve Strange (1959 – 2015)所領軍的樂團 Visage ,就在當年11月發表的首張同名專輯《 Visage 》,正是整場新浪漫樂潮最具標誌性與奠定性意義的劃時代專輯。如今是這張專輯的面世40週年紀念。

Visage 靈魂人物 Steve Strange (1959 – 2015)的經典雌雄莫辨華麗新浪漫造型,除了用作其1980年神曲《 Fade to Grey 》的單曲封面外,也是1983年出版的精選專輯《 Fade To Grey (The Singles Collection)》之唱片封面圖片。

起源於70年代末的 new romantic ,是一個跨越音樂與時裝的次文化浪潮。師承 David Bowie 與 Roxy Music 的 art rock / glam rock 、 Kraftwerk 與 Giorgio Moroder 的電子音樂啓蒙,加上 punk movement / punk culture 美學的衝擊,他們於「新浪潮」 new wave 紀元,締造出糅合新浪潮搖滾與歐陸電子音樂及跳舞節奏、以 synth 作主導的後現代主義嶄新音樂風格;他們帶來濃妝豔抹的中性化妝、摩登化的復古服飾(如取材自18世紀末浪漫主義時期的),構成其顛覆性的浮誇華麗前衛形象。從音樂到形像,他們皆履行著一種「未來派」 futurist 姿態。 而 Billy's 及 Blitz 都是孕育出 new romantic 文化的 club night ,後者所享負盛名,是其嚴格的入場政策:要打扮得" weird and wonderful"才能進場,而這群蒲 Blitz 的新浪漫青年也被灌以 The Blitz Kids 之稱,從前香港的樂評則把 Blitz culture 譯作「閃流文化」。

在這場 new romantic 運動,毋庸置疑 Visage 是擔綱著領導性的頭號樂團角色,而靈魂人物 Steve Strange 就是 new romantic 的首席 icon 。(也是何解 David Bowie 也要把他帶到其1980年單曲《 Ashes To Ashes 》的 mv 裡亮相。)

由 Blitz 兩位創辦人 Steve Strange 和 Rusty Egan 所發起的 Visage 並不是一隊典型的樂隊,他們是一個 studio-based project 、 一個 collective 形式的組合。 Steve Strange 曾組成過 punk rock 樂隊 The Moors Murderers 及 The Photons ,而 Rusty Egan 則是 The Rich Kids 的鼓手(以及 Blitz 的 DJ )。跟著, Rusty Egan 找來 The Rich Kids 隊友 Midge Ure ,再加上來自 new wave / new romantic 樂團 Ultravox 的鍵琴手 Billy Currie , 來自 post-punk / new wave 樂團 Magazine 的結他手 John McGeoch 、鍵琴手 Dave Formula 和低音結他手 Barry Adamson ,構成 Visage 的第一代精英樂手陣容。(跟著 Midge Ure 轉投 Ultravox , John McGeoch 加入了 Siouxsie and the Banshees ,而只參與過三首歌曲便離隊的 Barry Adamson 則曾成為 Nick Cave and the Bad Seeds 成員並再作個人發展, 讓這個 Visage 的超級組合班底來得更具傳奇性。)

Visage : Midge Ure 、 Rusty Egan 、Steve Strange 、 Dave Formula 和 Billy Currie (互聯網圖片)

首張同名專輯《 Visage 》是在製作人 Martin Rushent 家中的 Genetic Sound 錄音室於1979至1980年間所灌錄而成。所記載到,是 Visage 如何把 new wave 、 synth-pop 、 art-pop 、Euro-disco 、 futurist 融會貫通成為他們的 new romantic 音樂風格,創造出這張可一不可再的新浪漫名盤專輯。

Visage 在1980年11月10日面世的首張同名專輯《 Visage 》,為整場英倫 new romantic 運動的核心之作。

Visage 的神曲,是第二張單曲/主打單曲《 Fade to Grey 》。由流水行雲而賦予未來主義色彩的 synth riff 與 Euro-disco 節奏主導下,Steve Strange 以空虛的歌聲唱出簡約的歌詞 (“ One man on a lonely platform / One case sitting by his side / Two eyes staring cold and silent / Show fear as he turns to hide” ),配以比利時女生 Brigitte Arens ( Rusty Egan 之女友)的法語獨白,構成這首尖端、浪漫、歐陸色彩濃厚而酷到不得了的 synth-pop 曲目,公認為 new romantic anthem。而由 Godley & Crème (前英國樂團 10cc 成員)執導的 mv ,好讓 Steve Strange 一展其變化多端的新浪漫化妝造形,亦屬經典。

《 Tar 》是 Visage 早在1979年9月已於 Radar Records 旗下發行的首張單曲,也是他們以原裝七人陣容所灌錄的作品,這首大談煙癮/尼古丁的愉悅與痛苦的歌曲,那 art rock / synth rock 曲式是其 new romantic 風格之原型,多得 Barry Adamson 一手藝術搖滾式低音結他彈奏,而 John McGeoch 的色士風乃為此曲添上一份靡爛氣息。

由夢幻音樂盒式琴音前奏帶出的《 Mind of a Toy 》,道出一具不能自主的扯線木偶,最後成為給孩子遺棄的舊玩具,歌曲也帶有童話色彩。同樣由 Godley & Crème 拍攝的 mv ,片中有 Steve Strange 樣子的木偶,小童及中童版 Blitz Kids 的出現。

主題曲《 Visage 》是他們的第四張單曲,也是專輯的開場曲,為這段新浪漫旅程揭開序幕,唱出也是新浪漫的時尚潮流宣言:” New styles / New shapes / New modes / That's the role my passion takes “。歌曲的 mv 亦有 Blitz club 的出現。專輯接近尾聲的《 Visa-age 》是關於旅程/遠行的歌曲,兩曲也猶如作首尾呼應。

拜當年 Visage 的精英樂手班底所賜,《 Visage 》之典故是一張曲曲皆精采的高質專輯。《 Blocks on Blocks 》把 Barry Adamson 優秀的 bassline 表露無遺而在 art pop 曲風間又有著一份冷感, dance rock 器樂曲目《 The Dancer 》當色士風主奏一出那源自 David Bowie 在《 Low 》時期的影響亦不言而喻。他們的新浪漫曲風,又能注入不同的地方色彩,如《 Malpaso Man 》的西部牛仔電影感,抑或 synth 主導的器樂曲目《 Moon Over Moscow 》的俄羅斯風情。專輯以一首實驗性而氛圍化的 synth 器樂《 The Steps 》作結,也是對Bowie 在《 Low 》/《 Heroes 》的氛圍樂章之回應。

而 Steve Strange 就在2015年因心臟病於埃及逝世,享年55歲。

