Fiona Apple 和 Phoebe Bridgers 重唱 Waterboys 歌曲

去年 11 月於劇集《The Affair》大結局時播出了 Fiona Apple 翻唱的 Waterboys 歌曲《The Whole of the Moon》,歌曲當中有 Phoebe Bridgers 作和音。近日有這首歌的製作幕後片段釋出了。

FIona Apple 版本的《The Whole of the Moon》製作片段由製作人 Zelda Hallman 拍下,又指是 Fiona 請來 Tony Berg 去為她監製這首 1985 年單曲的重唱版,又請來名星陣容製作,有鼓手 Matt Chamberlain、Patrick Warren、Ethan Gruska、已故歌手 Prince 的樂隊 Revolution 當中的結他手 Wendy Melvoin,當然還有 Phoebe Bridgers。

這也不是第一次翻唱《The Whole of the Moon》了,Prince 自己也在 2014 年的「Hit & Run tour」演唱會重唱過一次呢。

