Sky Ferreira 有「尋回」的翻唱 David Bowie 歌曲

David Bowie 在 1 月 10 日生日，所以這幾天都會多有關 Bowie 的消息。除了有多位星級音樂人參與的線上致敬演出《Bowie Celebration: Just For One Day!》外，仍有不是歌手在自己的社交媒體分享 Bowie 的 74 歲誕辰的日子，其中就手女歌手 Sky Ferreira。

Sky Ferreira 在 Instagram 分享了她「尋回」的 Bowie 翻唱作品，是為 1970 年的歌曲《All the Madmen》，又說這「只是一個樣帶」：

Sky 在 post 中說：「生日快樂 Bowie，我愛你。」

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Sky Ferreira 對上自己的作品已是 2019 年的單曲《Downhill Lullaby》、2013 年的個人專輯《Night Time, My Time》。她也在電影《Baby Driver》中演出過和唱下了歌曲《Easy》

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