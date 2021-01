Sky Ferreira 有「尋回」的翻唱 David Bowie 歌曲

David Bowie 在 1 月 10 日生日,所以這幾天都會多有關 Bowie 的消息。除了有多位星級音樂人參與的線上致敬演出《Bowie Celebration: Just For One Day!》外,仍有不是歌手在自己的社交媒體分享 Bowie 的 74 歲誕辰的日子,其中就手女歌手 Sky Ferreira。