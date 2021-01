Sex Pistols 故事將拍成迷你劇 《迷幻列車》導演主理

Punk rock 傳奇 Sex Pistols 的故事將會被拍成劇集!據音樂媒體《SPIN》報道,一共六集的迷你劇《Pistol》,將由《迷幻列車》(Trainspotting)、《28日後》(28 Days Later)導演 Danny Boyle 主理。

《Pistol》這傳記式劇集,會根據結他手 Steve Jones 於 2018 年推出的自傳《Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol》拍攝;演員更已確定,Toby Wallace 演 Steve Jones、Anson Boon 飾主音Johnny Rotten、Louis Partridge 演 Sid Vicious、Jacob Slater 演鼓手 Paul Cook、Fabien Frankel 演始創低音結他手 Glen Marlock、Sydney Chandler 演 Chrissie Hynde,有參演 Netflix 的《The Witcher》系列的 Emma Appleton 演 Nancy Spungen 和《Game of Thrones》的 Maisie Williams 會飾演 Punk 女模特 Pamela Rooke aka Jordan。

導演 Danny Boyle 說:「那個時期改變了整個英國的文化和社會。是英國街頭主義的掘起,一眾普通的年輕人有了上舞台的機會,抒發出他們的憤怒和風格。而 The Sex Pistols,就是人人都會聽,或是怕了他們或想追隨他們。這是一群年輕人的故事。」

Sex Pistols 主音強撐特朗普 火滾大彈美國民主黨「屎」

當年一首《God Save the Queen》和專輯《Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols》,和英年早逝的低音結他手 Sid Vicious,令 Sex Pistols 經典音樂地位無法取代。

Steve Jones 則在近年以 DJ 身份在 LA 的電台 KLOS 主理節目《Jonesy’s Jukebox》。

Sky Ferreira 有「尋回」的翻唱 David Bowie 歌曲