撰文: 宋燁文 最後更新日期: 2021-01-25 19:04

上周六一場 UFC 257,由 Poirier 與 Conor McGregor 對決,最後 McGregor 被 Poirier KO。另一重點則是在比賽前,Eminem 的歌曲《Higher》MV 上線!

收錄在 Eminem 最新專輯《Music To Be Murdered By — Side B》中的《Higher》,MV 營造了黑白風格外,亦到加入了 UFC 元素,Slim Shady 除了在擂台上 rap,也將自己加入了 ESPN UFC 的節目片段,訪問他的「決鬥前心情」,而 Eminem 的對手,是臉如黑洞的、自己的心魔:

Eminem 最近被音樂雜誌列入 35 年來「25 位最具影響力的音樂人」之一,而他的專輯《The Marshall Mathers LP》也是 35 年來「35 張最佳專輯」之一。

