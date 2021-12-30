5個著名旅遊景點居然會「發聲」？巨石陣有特殊音質如現代劇院

古希臘數學家畢達哥拉斯（Pythagoras）對建築聲學有著非常詩意的詮釋：「在弦線哼唱中，有幾何；在星球間距中，有音樂。」（There is geometry in the humming of the strings. There is music in the spacing of the spheres.）



說到和建築的關係，聲音多被視為是「負面」的存在，如交通噪音、街坊喧鬧等。所謂的負面印象，都是人們貼上的標籤。一些建築師著重於建築結構上的阻隔功能，以求遮蔽這些被視為多餘的噪音。可是，極端不自然的寂靜無聲空間，反而對健康無益。既然無法長時間捂住耳朵，那就只好學習與周遭的聲音共處。許多建築師和藝術家都開始思考，該如何將聲音更「正面」地運用在建築上。

要深度感受一個空間的經驗值，其實是建立在光影、溫度、移動、聲音等非視覺所能概括的條件上。在聲學空間（Acoustic space）裡，聲音是形塑空間感的主要力量之一。一個或數個聲源所創造出的聲響空間（Sonic space）中，會包含許多聲音單元（Sonic elements），環繞於聆聽者周遭。

以下5個旅遊景點，都是會發聲的建築物，讓你近距離感受聲學空間的震撼。（點圖放大閱讀）▼▼▼

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英國：巨石陣

石頭居然能像樂器般一樣發出類似鋼琴的音調，真是太神奇了！

英格蘭南部的巨石陣（Stonehenge），建於西元前3100年，距今已經有5000年歷史，是英國最著名的史前建築遺蹟。至今，它的建造起因和方法仍是個不解之謎，有傳說是巫師或外星人建造，也有人稱是50年代英國用起重機建造的，各種說法眾說紛紜，讓巨石陣披上神秘的色彩。就是這個謎，讓許多人慕名而來聽石頭發聲。

巨石陣是個非封閉的建築，幾十塊直立的巨石排成幾個完整的同心圓，最高的石塊足足有9公尺，重達22公噸，更有重達7公噸的巨石橫架在兩根豎起的石塊上。巨石朝內的一面經過精細切削，呈現平滑的略凸表面，對反射高頻聲音非常理想，回聲會在1.2秒後才消失，就像現代的劇院。

巨石陣的青石（bluestones）具有特殊的音質，敲擊時每一塊岩石都會發出不同的音調。這就解釋了石頭發聲的原理。

最近，神秘的巨石陣被索爾福德大學的研究人員通過3D列印，縮小為1/12比例的模型，發現其構造具有連貫的心理聲學（psychoacoustics）標準。根據聲學工程教授特雷弗考克斯（Trevor Cox）的說法，這是特殊的聲音，而非常規的聽覺範圍也進一步擴大了聲音的音色。

冰島：TVISONGUR

在冰島東部小鎮塞瑟伊迪斯爪杜爾（Seydisfjordur）的半山腰上，徒步穿越礫石路徑後，你就會抵達一個偏遠但壯觀的峽灣，而那裡就佇立著一個大自然的音樂廳Tvisongur，伴隨著峽灣的壯麗景色，幾乎讓人窒息。

這座音樂廳說準一點是一座聲音雕塑，由德國藝術家Lukas Khnes操刀，在2012年完成。看起來只是一座像相互連接的普通混凝土圓頂冰屋，由5個不同大小的圓頂相連組成，高度從2公尺到4公尺不等，占地面積為30平方公尺。

神奇的是，每個圓頂對應冰島民族音樂中五音和聲的形象化表現，就算你在任何一個圓頂內部唱歌或者哼唱，都會讓聲音變得更加清晰和立體。當你從圓頂移動到另一個圓頂時，聲音也會隨之發生微妙的變化。

很多歌詠隊、愛唱歌、愛音樂的人，都紛紛在Tvisongur留下自己盪氣迴腸的歌聲。

蘇格蘭：漢密爾頓陵墓

陵墓不只是和盜墓的故事掛鉤，蘇格蘭著名的漢密爾頓陵墓（Hamilton Mausoleum），特有的回音角（whispering corner），讓不少獨立音樂人前往朝聖。

距離格拉斯哥（Glasgow）不遠處，在漢密爾頓低地公園，豁見一座造型古老怪異的建築物，羅馬風格半球形的圓頂鑲砌體結構，總高度約37公尺。从1842年起，這是第十代漢密爾頓公爵和家人安葬的地方。

毫無疑問，亞歷山大漢密爾頓（Alexander Hamilton）是漢密爾頓公爵裡較為特立獨行的一位。他以花花公子的生活方式而聞名，同時也是一位熱情的藝術收藏家，對古埃及的木乃伊有一種特殊的迷戀。這也就說明了他死後決定進行防腐處理的原因之一。

這個孤立宏偉的陵墓，有一個引人入勝的回音角，把銅門關上時，內部的建築物會迴蕩著持久回聲長達15秒，還一度獲得了健力士世界紀錄「人造結構中最長的回聲」。近年來，特雷弗考克斯教授製造出持續112秒的手槍射擊混響，打破了它的紀錄。

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伊朗：阿里卡普宮

阿里卡普宮内相同的空心形狀，不只是裝飾那麼簡單，而是會吸收由演奏者和音樂家的旋律產生的回聲，自然地體現了音色的純度。

在伊瑪目廣場西側的阿里卡普宮建於17 世紀初。Ali Qapu一字解作「阿里之門」，是進入旁邊宮廷建築的地方，它亦是君主接見、招待外國使節的地方。宮殿共有6層，其中由 18 條木柱支撐的觀景陽臺，是欣賞整個伊瑪目廣場的最佳位置，古代的君主和客人們都會在此陽臺上觀賞重要的儀式和運動競賽。

除了牆上的各式浮雕和壁畫，不要忘記沿著樓梯走上頂樓的演奏廳，樓梯特別陡峭，但爬上去還是值得的。牆上各種瓶瓶罐罐的花紋圖案，一孔孔的構造很奇特，除了是為演奏廳添置獨特的裝飾，還可以起到擴音和改善音效的作用，被稱作國王的KTV房。

另一個有意思的是，一進阿里卡普宮大門的地方，有一個正方的小廳，類似回音壁。站在互為對角線的地方小聲說話，另一方就能聽得很清楚。儘管它的內部很大，格子狀的格柵似乎奇跡般地偏轉了外部噪音。

欣賞了宮殿設計的幾何之美，就好好感受充滿啟發性的聲音體驗。

克羅地亞：海風琴

從外觀上來看，海風琴（Sea-Organ，也叫Morske Orgulje）只有一些建在海邊上的石階，除了海浪退潮和漲潮，似乎再也沒有什麼特別之處。其實，當風吹著海浪拍打過來、潮水漲起之時，仔細聆聽，你就會聽到有樂章在耳邊飛揚。

海風琴坐落在克羅地亞歷史名城扎達爾（Zadar）的海岸，頗受遠道而來的遊客及當地居民的歡迎。在二戰時期，整個扎達爾遭到摧殘，直到戰後重建，才建立起了一條長長的海岸線，而海風琴則在2005年才完工並對外開放。

此項目是由克羅地亞建築師 Nikola Basic 設計。原來，這些總長超過70公尺石階下暗藏著35個大型風琴管，7組石階分別代表7個音階。為了追求卓越的音質，Basic還邀得Vladimir Androcec教授擔任海洋水力學顧問。而風琴管則是由著名的管風琴藝術工作室Goran Jezina製作，並由Ivica Stamac教授調校。

每當海風或潮汐灌入石階上的孔縫中，就會沿著導管流向共鳴管形成氣壓變化，美妙的樂聲也隨之產生。這借助於風和海浪的自然之手演奏的風琴充滿隨機性，與風聲、海浪聲交織成一首首迷人的自然樂章。

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