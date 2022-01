國際權威樂評選15首2021最佳歌曲　亞洲唯一入榜靠歌舞與粉絲連結

這些歌曲定義了我們的2021。



時間通常像是一條往前行的線,2021年卻彷彿一團迷霧,它本應是我們擺脫低迷並重新步上正軌的一年,當然,事情並沒有完全按計劃進行。但在流行音樂的世界裡,至少有一些值得樂觀的理由。不少好歌陪伴我們走過艱難的時光,鼓勵振作起來,再試一次。

以下是《風傳媒》根據全球五大權威樂評媒體──《滾石》(Rolling Stone)、《新音樂快遞》(NME)、《Spin》、《偏鋒雜誌》(Slant Magazine)、網站Pitchfork──挑選出的年度最佳15首歌曲。

〈Be Sweet〉— Japanese Breakfast

〈Be Sweet〉獲得了權威樂評幾乎一致的高排名推薦。它出自韓裔美籍創作才女Michelle Zauner獨立音樂計畫Japanese Breakfast的第三張專輯,是一首形容迫切需要信任和感情溫暖的歌曲。

Zauner殷切又甜蜜地唱著:「寶貝,對我好一點/我想相信你/我想相信一些你說的話。」曲風融合了1980年代的合成器流行音樂(Synth-pop)與輕快的的士高(Disco)節奏,一首歌的瞬間能將你糟糕的一天變成美好的一天。

〈MONTERO(Call Me By Your Name)〉— Lil Nas X

繼大爆曲〈Old Town Road〉之後,年僅22歲的饒舌新星Lil Nas X再度帶來突破性的巨作。〈MONTERO(Call Me By Your Name)〉是一首展現同性戀對愛貪婪與渴望的歌曲,樂觀、絕望又性感。MV當中,這位出櫃的歌手繞著鋼管墮入地獄,以自己的身體誘惑撒旦,一推出就在20個國家/地區飆升至第一名,同時挑起憤怒與讚揚的輿論。

《Spin》評價:「從未有主流巨星像他這樣理所當然地展現同性戀的面貌。Lil Nas X以令人眼花繚亂的表演技巧和藝術性做了到這一點……就算遭遇輿論強烈反彈,他仍以幽默和使命感克服。」Pitchfork認為:「這是Lil Nas X迄今為止最明確的酷兒曲目,歌曲MV實實在在證明了他是當今最有創造力、最不可限量的藝術家之一。」

【相關文章】同性戀饒舌歌手Lil Nas X首張專輯 反諷宗教衝擊傳統道德觀念(點圖了解更多)👇👇👇

+ 8

〈Kiss Me More〉— Doja Cat, ft. SZA

兩位才華洋溢的新生代嘻哈靈魂樂歌手合作,帶來了這首Pitchfork認為今年夏季最饒富趣味的歌曲。〈Kiss Me More〉帶有中毒性的旋律、性感又坦率表達女性慾望的歌詞,Doja Cat與SZA的合聲產生美妙的化學反應,獨自說唱的部分充滿激情也充分展現實力,使人不斷循環播放,浸入如軟糖甜蜜的氛圍裡。

〈Valentine〉 – Snail Mail

藝名為「Snail Mail」的新生代搖滾女力Lindsey Jordan,19歲成名便公開同志身分。〈Valentine〉獲《Spin》評價「既激情又貼近人心」,在她嘶啞的歌聲、不斷撞擊的鼓與雷鳴般的電吉他當中,指責戀人之間的不對等關係,「你為什麼要抹掉我?」每個詞都充滿痛苦的緊迫與心碎感,在情緒爆炸後,她在最後輕輕地唱「我愛你」,像是吻別了所有飄零的情緒。

〈Happier Than Ever〉— Billie Ellish

〈Happier Than Ever〉的魔力在於,歌詞透露這位20歲的超級巨星是如何走出失敗戀情,並展現出與以往陰暗風格不同的「積極性」,歌曲一開始是一首溫和而悶悶不樂的民謠,兩分鐘後,隨著「我永遠不會對自己這麼糟糕/你讓我討厭這座城市!」爆發成英式流行搖滾,猛烈地唱著「你曾是我的一切/但你唯一做的事卻是讓我該死的難過」,曲末高潮處,她的尖叫,宣洩出痛苦與憤怒。

〈Drivers License〉— Olivia Rodrigo

Olivia 17歲出道的首發單曲〈Drivers License〉從1月第二個星期開始震撼全球榜單,也讓她一炮而紅。這是一首典型的抒情曲,她淚流滿面地高唱令人心碎的分手情緒,適合所有在2021年失戀的人。《Spin》評價:「Olivia因這首歌確立作為2000年後出生一代的悲傷女詩人與『Taylor Swift』的身分。」

【相關文章】Olivia Rodrigo出道作破記錄 成Billboard最長周次連續冠軍(點圖了解更多)👇👇👇

+ 3

〈Butter〉 — 防彈少年團(BTS)

在新冠疫情的第二年度,南韓巨星防彈少年團推出充滿夏季氛圍的流行曲,試圖在苦悶的時刻帶給世界能量,獲《滾石》評價:「BTS以絲滑的節拍、陽光般的和聲、多人饒舌和勁歌熱舞帶來巨大效果,流行榜單上的其他人相比之下都顯得單調乏味。」NME指出,全曲的最佳瞬間在於隊長RM唱道:「當我們這麼說的時候/ ARMY就在我們身後。」巧妙點出BTS與粉絲之間的緊密連結。

〈VBS〉 — Lucy Dacus

〈VBS〉是假期聖經學校(Vacation Bible school)的縮寫,美國創作歌手Lucy Dacus以充滿畫面感且詩意的歌詞,描述青春期信仰與戀愛的故事。悠揚的吉他聲當中,Lucy Dacus勾勒出她曾經的男朋友,以及她以信仰之名試圖拯救他的靈魂,但最後的高潮結束,她嘆道:「所做的一切最終/只是讓黑暗感覺比以前更黑了。」

〈Solar Power〉— Lorde

睽違4年,紐西蘭創作才女Lorde擺脫上一張專輯的憂鬱,以前所未有的溫暖自然風格回歸歌壇。〈Solar Power〉是一首沐浴在陽光下的獨立民謠,輕快的吉他聲當中,她以低沉的聲線唱著調皮的歌詞:「來吧,來吧,我會告訴你我的秘密/我就像一個更漂亮的耶穌。」NME認為全曲最佳之處是,「當你感覺到它開始時,眨眼三下......」隨後進入類似原始吶喊風格的迷幻浩室(Acid House)歡快曲段。

〈Essence〉 — Wizkid feat. Tems

尼日利亞巨星Wizkid與同鄉歌手Tems合作的〈Essence〉,因巧妙融合各種形式的黑人音樂且製作精良,而大獲好評。打擊樂、非洲節奏(Afrobeat)與節奏藍調(R&B)混合在一起,讓歌曲散發性感氛圍。

〈Good Ones〉 – Charli XCX

英國創作歌手Charli XCX的〈Good Ones〉是一首純粹的流行音樂,相對於使用「好的」合成器,Charli XCX選擇了「凌亂的、壞的」合成器,她獨特的人聲漂浮在激動人心的電音節奏中,產生了獨特的冰冷感。NME認為全曲最佳之處正是Charli XCX不斷循環唱著「go-oh-oh-oh-oh-oh-oh…」。

〈Bunny Is a Rider〉 – Caroline Polachek

美國創作歌手Caroline Polachek和製作人Danny L Harle在〈Bunny Is a Rider〉當中,選擇了一種既商業主流又搞怪的調調,多變的重低音、「嗚呼嗚呼」的口哨聲、嬰兒咯咯笑聲,甚至是敲擊馬林巴琴的聲音。〈Bunny Is a Rider〉曲子本身跟兔子一樣俏皮,穿梭各種氛圍之間,讓你永遠猜不到接下來會發生什麼。

〈Chaise Longue〉 – Wet Leg

英國獨立樂隊Wet Leg的首發單曲〈Chaise Longue〉佳評如潮,她們以獨立音樂家的自信演繹了這首歌曲,令人陶醉的貝斯與隨意開黃腔、表達不想努力的厭世歌詞,不斷重複喃喃「癱在貴妃椅上/癱在貴妃椅上/一整天」,有趣又提神醒腦,以至於人們不自覺循環播放好幾天。

〈Headshots(4r Da Locals)〉 – Isaiah Rashad

饒舌鬼才Isaiah Rashad時隔5年重返歌壇,〈Headshots(4r Da Locals)〉流暢、輕快的曲風讓聽者陷入虛假的愉快氛圍,但仔細一聽,卻發現Isaiah Rashad在歌詞中剖析自我毀滅與試圖療癒自己的掙扎。

〈Thot Shit〉 – Megan Thee Stallion

〈Thot Shit〉是這位格林美獎(Grammy Awards)最佳新人又一DISS力作,結合比男性歌手更具性解放、更有攻擊性的歌詞,Megan Thee Stallion反駁〈WAP〉爆紅以來遭受的詆毀。Pitchfork 認為,Megan Thee Stallion在這首歌展現出一種不受世界任何拘束的無畏心態,她奪回女性使用的輕佻語言,並將輕佻變成了口號。

【相關文章】Kylie Jenner客串Cardi B新歌MV被鬧爆 粉絲發聯署要求刪走片段(點圖了解更多)👇👇👇

+ 2

【相關文章】【VMA2021】Justin Bieber回歸掃大獎成大贏家 Olivia奪年度新人(點圖了解更多)👇👇👇

+ 4

【本文經《風傳媒》授權轉載,原文:全球權威樂評精選!今年絕對不能錯過的15首歌曲:日式早餐、納斯小子、BTS陪你跨年】