KKBOX 2020百大歐美單曲：BTS、BLACKPINK爆紅揮底Billie Eilish

縱使疫情肆虐全球，今年歐美樂壇相較以往卻更加耀眼，天王天后齊出碟的盛況相信大家有目共睹，也讓榜單競爭十分激烈，未到最後一秒都不知道最終成績！到底誰在最後脫穎而出，稱霸榜單？今年的趨勢又是怎樣呢？讓我們一次分析給你聽！

來看看KKBOX 2020歐美單曲上榜的有⋯⋯（點圖放大↓↓↓）

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魔雪風暴席捲全年！《魔雪奇緣2》稱霸成最強原聲大碟

雖然主題曲〈Into The Unknown〉並不如前作〈Let It Go〉那般造成極大迴響，但憑藉角色的高人氣與製作團隊原班人馬回歸，《魔雪奇緣2》原聲大碟仍然精彩動聽，走進很多大小朋友的心，熱播依舊，不但奪得榜單第一位，總計更有5首打入Top 20。

除了主題曲奪冠外，其他包括〈Show Yourself〉（第4名）、〈Lost in the Woods〉（第12名）、〈Some Things Never Change〉（第13名）、〈All Is Found〉（第16名）、〈When I Am Older〉（第37名）、由Panic! At The Disco獻唱的〈Into The Unknown〉版本（第42名）等10首歌都維持一整年的好成績，與其他原聲大碟相比完全稱霸，迪士尼出品的魅力果真不容忽視。

Justin Bieber 6首歌上榜！Taylor Swift成女歌手之最

Justin Bieber於2020年2月發行久違5年的新專輯《Changes》，當中三首主打〈Yummy〉（第3名）、〈Intentions〉（第7名）和〈Forever〉（第40名）都登上歐美單曲，前兩首從年中開始就霸佔Top 10位置，直到年末都未曾動搖，顯見其強大魅力。

Justin Bieber今年共有6首歌上榜，除上述三首外，還有〈Stuck With U〉（第11名）、〈Holy〉（第48名） 和〈Lonely〉（第52名），幾乎每出一首就一首上榜，是男歌手之最，遠遠將其他男歌手大幅拋離，天王魅力十足！

至於女歌手的贏家，就是今年重投鄉村音樂懷抱、在疫情期間無預警地推出兩張姊妹專輯《folklore》及《evermore》的Taylor Swift，前者分別有〈exile〉（第26名）、〈cardigan〉（第39名）及〈august〉（第90名）進榜；另外亦有個人紀錄片主題曲〈Only The Young〉（第25名）、與Shawn Mendes合唱的〈Lover - Remix〉（第71名）和聖誕歌〈Christmas Tree Farm〉（第81名），合共6首作品上榜，成為女歌手之最！

大勢韓團入侵！BTS、BLACKPINK成亮點

隨著韓國音樂逐漸走向國際化，身為領頭羊的BTS和BLACKPINK功不可沒，兩團也各自在今年交出漂亮的成績單。BTS的〈Dynamite〉堪稱近年最強韓國歌曲，不僅橫掃全球榜單，入圍格林美，也在KKBOX歐美單曲上直衝第5名，成為史上首隊在歐美榜中，贏得前10名的韓團，果然是世界彈！

另一組人氣超強的組合BLACKPINK，則有5首歌曲上榜，當中更有直接佔據Top 20兩個席位。一首為與Selena Gomez對唱的〈Ice Cream〉，另一首是和Lady Gaga合作的〈Sour Candy〉，分別穩坐第2名與第6名，堪稱巨星都搶著合作的最強女團。

1+1大於2！助陣合作就是成績保證

對於今年大堆的合作曲如雨後春筍般冒出，想必大家非常有感，在KKBOX歐美單曲的100首歌當中，有超過40首為兩人以上的合作曲，展現1+1大於2的精神。只是前十名中，就有7首歌曲為雙人合作，先不談《魔雪奇緣2》的話，其中表現最為亮眼的，就是BLACKPINK與Selena Gomez的〈Ice Cream〉，韓國首屈一指的女團魅力，在各地云云音樂之中難以被掩蓋，在各方面都相當出色的作品，成績直衝第2名一點也不意外！

當然高居第10名的〈Rain On Me〉也不是省油的燈，不但被眾多樂評樂媒列為「年度最佳合作」，還入圍2021格林美「最佳流行團體／組合」，更是Billboard史上第一首空降冠軍寶座的女女合作曲，具有劃時代意義，堪稱年度最強雙人舞曲也不為過！

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（統計範圍： 於2019.11.01 - 2020.12.31上架之歌曲，並統計其於2019.12.01 - 2020.12.31之點播次數）

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