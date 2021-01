KKBOX 2020百大歐美單曲：BTS、BLACKPINK爆紅揮底Billie Eilish

縱使疫情肆虐全球,今年歐美樂壇相較以往卻更加耀眼,天王天后齊出碟的盛況相信大家有目共睹,也讓榜單競爭十分激烈,未到最後一秒都不知道最終成績!到底誰在最後脫穎而出,稱霸榜單?今年的趨勢又是怎樣呢?讓我們一次分析給你聽!

魔雪風暴席捲全年!《魔雪奇緣2》稱霸成最強原聲大碟

雖然主題曲〈Into The Unknown〉並不如前作〈Let It Go〉那般造成極大迴響,但憑藉角色的高人氣與製作團隊原班人馬回歸,《魔雪奇緣2》原聲大碟仍然精彩動聽,走進很多大小朋友的心,熱播依舊,不但奪得榜單第一位,總計更有5首打入Top 20。

除了主題曲奪冠外,其他包括〈Show Yourself〉(第4名)、〈Lost in the Woods〉(第12名)、〈Some Things Never Change〉(第13名)、〈All Is Found〉(第16名)、〈When I Am Older〉(第37名)、由Panic! At The Disco獻唱的〈Into The Unknown〉版本(第42名)等10首歌都維持一整年的好成績,與其他原聲大碟相比完全稱霸,迪士尼出品的魅力果真不容忽視。

Justin Bieber 6首歌上榜!Taylor Swift成女歌手之最

Justin Bieber於2020年2月發行久違5年的新專輯《Changes》,當中三首主打〈Yummy〉(第3名)、〈Intentions〉(第7名)和〈Forever〉(第40名)都登上歐美單曲,前兩首從年中開始就霸佔Top 10位置,直到年末都未曾動搖,顯見其強大魅力。

Justin Bieber今年共有6首歌上榜,除上述三首外,還有〈Stuck With U〉(第11名)、〈Holy〉(第48名) 和〈Lonely〉(第52名),幾乎每出一首就一首上榜,是男歌手之最,遠遠將其他男歌手大幅拋離,天王魅力十足!

至於女歌手的贏家,就是今年重投鄉村音樂懷抱、在疫情期間無預警地推出兩張姊妹專輯《folklore》及《evermore》的Taylor Swift,前者分別有〈exile〉(第26名)、〈cardigan〉(第39名)及〈august〉(第90名)進榜;另外亦有個人紀錄片主題曲〈Only The Young〉(第25名)、與Shawn Mendes合唱的〈Lover - Remix〉(第71名)和聖誕歌〈Christmas Tree Farm〉(第81名),合共6首作品上榜,成為女歌手之最!

大勢韓團入侵!BTS、BLACKPINK成亮點

隨著韓國音樂逐漸走向國際化,身為領頭羊的BTS和BLACKPINK功不可沒,兩團也各自在今年交出漂亮的成績單。BTS的〈Dynamite〉堪稱近年最強韓國歌曲,不僅橫掃全球榜單,入圍格林美,也在KKBOX歐美單曲上直衝第5名,成為史上首隊在歐美榜中,贏得前10名的韓團,果然是世界彈!

另一組人氣超強的組合BLACKPINK,則有5首歌曲上榜,當中更有直接佔據Top 20兩個席位。一首為與Selena Gomez對唱的〈Ice Cream〉,另一首是和Lady Gaga合作的〈Sour Candy〉,分別穩坐第2名與第6名,堪稱巨星都搶著合作的最強女團。

1+1大於2!助陣合作就是成績保證

對於今年大堆的合作曲如雨後春筍般冒出,想必大家非常有感,在KKBOX歐美單曲的100首歌當中,有超過40首為兩人以上的合作曲,展現1+1大於2的精神。只是前十名中,就有7首歌曲為雙人合作,先不談《魔雪奇緣2》的話,其中表現最為亮眼的,就是BLACKPINK與Selena Gomez的〈Ice Cream〉,韓國首屈一指的女團魅力,在各地云云音樂之中難以被掩蓋,在各方面都相當出色的作品,成績直衝第2名一點也不意外!

當然高居第10名的〈Rain On Me〉也不是省油的燈,不但被眾多樂評樂媒列為「年度最佳合作」,還入圍2021格林美「最佳流行團體/組合」,更是Billboard史上第一首空降冠軍寶座的女女合作曲,具有劃時代意義,堪稱年度最強雙人舞曲也不為過!

(統計範圍: 於2019.11.01 - 2020.12.31上架之歌曲,並統計其於2019.12.01 - 2020.12.31之點播次數)

