戰場中創作錄音拍MV　烏克蘭樂隊助陣Ed Sheeran新歌訴說戰爭經歷

「警報聲打斷我們睡眠，把過去的一切都裝進了兩個手提箱，然後走吧！」



英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）找來正在烏克蘭前線服役的樂團Antytila合作重製歌曲〈2Step〉，由Antytila主唱托波利亞（Taras Topolia）負責饒舌部分的演繹與作詞，音源與音樂錄影帶（MV）已於2日公開，所有版稅收入將捐贈給英國災害緊急委員會（DEC）的烏克蘭人道主義計畫。

〈2Step ft Antytila〉MV的拍攝地點就在基輔與烏克蘭東北部地面，托波利亞一邊在前線戰鬥，一邊埋首創作與錄音，並抽空與當地導演西穆拉克（Mitya Shmurak）完成拍攝。

MV中，一名男孩獨自走進基輔劇院內，表演廳的燈亮起，他翩翩跳起現代舞，但台下空無一人，突然畫面改變，他跳舞的地點變成被炸毀的廢墟。接著身穿軍服的托波利亞出現在畫面裡，站在軍用車輛旁，唱著烏克蘭語；穿插的鏡頭出現與母親逃難的小女孩，無助地望著窗外。

「警報聲打斷我們睡眠，把過去一切裝進兩個手提箱／然後走吧！你在方向盤後面，前往未知的世界／我所有神經集中於拳頭，不要如此將我撕裂／我留了下來，吸入煙霧／和他一起，迪奧新款香水／我記得你想去羅馬／事實變成在克里米亞，我們將發起我們的運動……土地熊熊燃燒，還有多少飛彈／親愛的，我保證當一切都結束，我會和你這樣慢舞……」



+ 7

托波利亞3日在前線告訴美聯社（AP）：「我決定在歌詞中解釋，我和數百萬烏克蘭人的戰爭首日是什麼樣子。我們（拍MV）當時就在進行任務，類似開車來往烏克蘭軍隊戰鬥陣地之間。停在路上，拿著GoPro相機拍攝這段影片，大概花費10到15分鐘。」他說雖然很危險，但確實造就一個戲劇性的場面。

他說，從收到合作邀請到傳出最終成品大約花了兩周時間，在動亂中創作和錄音非常困難，當時基輔郊區發生了很慘烈的戰鬥，他必須執行軍事任務，每天都筋疲力盡，但「創作也很重要，我想要寫一些新的歌詞，培養靈感。」他也表示，儘管與樂團成員分散，但是他在創作時，仍設法詢問了成員的意見。

「這不僅是我的經歷，也是數百萬烏克蘭人的遭遇」

自2007年活躍至今的烏克蘭流行搖滾樂團Antytila在國家爆發戰爭幾天後發布第六張專輯《千禧世代》（Millennial）。他們原本計劃在今年夏天舉行巡迴演唱會，現已取消，團員紛紛加入軍隊保家衛國。

托波利亞目前在首都基輔附近擔任醫務兵，他說：「我和我親愛的妻子生了3個孩子，大兒子出生在美國，是美國公民，儘管如此，我了解自己身為烏克蘭人，國家處於危險之中，我應該挺身保護家國的未來。」

3月接受英國樂評雜誌《新音樂快遞》（NME）採訪時，他表示，做為公眾人物，「我們試圖向人們展示一些光明面，並說即使現在看起來很難，但一切都會好起來的。我們也試圖向我們的粉絲說明如何抵抗敵人、度過黑暗時期，就像我們喜歡寫歌來娛樂和跳舞一樣。」

Antytila在MV介紹寫道，〈2Step ft Antytila〉是紅髮艾德團隊提議合作錄製的，Antytila在前線艱難地完成創作與人聲錄音，樂隊使用的基輔錄音室Bobina Records工作室在當時遭到佔領而無法使用。

托波利亞表示：「在重製歌曲時，我決定講述自己的故事，講述我的家人在戰爭開始時是如何度過的，這不僅是我的經歷，也是數百萬烏克蘭人的遭遇，他們的家庭在可怕的爆炸和戰爭中離散，有些人甚至是永遠無法相聚。」

Antytila同時指出，謹以此MV紀念已逝導演馬尼費斯特（Dmytro Manifest），MV導演西穆拉克說：「現在生活一團混亂，但是當Antytila要求我支持並親自製作和拍攝MV時，我立即同意了，儘管我知道到這是一項非常艱鉅的任務。我和我的團隊盡最大努力使這項工作成功。如果馬尼費斯特還活著，他肯定會和我們一起在片場。我只想告訴所有傢伙一件事──活著回來！」

（antytila_official@IG）

紅髮艾德在戰爭爆發前剛拍完MV

此前，Antytila想要參加紅髮艾德3月為援助烏克蘭舉辦的慈善音樂會，但由於主辦方並不想與軍方、政治等議題扯上關係，因此婉拒了Antytila的請求。托波利亞說，不過正因為如此，紅髮艾德的團隊隨後提出與他合作。

〈2Step〉4月下旬公布的原曲MV也是在基輔拍攝，而且紅髮艾德恰好在戰爭爆發前幾天離開。紅髮艾德表示：「我駐足在基輔期間，收到了當地人非常多的歡迎，從製作人員到我在休息日遇到的許多人們。烏克蘭是一個自豪而有韌性的國家，我很高興有機會在那裡拍攝MV。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：來自戰場的歌聲：紅髮艾德新曲〈2Step〉前進基輔拍MV，烏克蘭戰鬥樂團Antytila助陣】