已逝去的港樂大師級人物　以曲韻長留千古︱二十五載音樂回望

歲月無聲消逝，匆匆春又歸去。香港回歸二十五間，大家又是否在意，身旁不少音樂朋友，已悄悄地卸下生命的行囊，告別人間，到大家驀然驚覺，卻早已成為追憶。留下的，除了是他們畢生對音樂工作無私的貢獻，還有他們偉大的身影，以及身後無盡的哀思、樂壇對他們默默的懷念。縱然仍有不少名字未能盡錄，二十五年來的十大樂聞已為他們留下了一點印記，這一集，就讓我們回顧一下這些已成過去的人、物、事，作為對各位音樂圈前輩的致敬。

文：鄭學仁、原題：二十五載音樂回望｜「常在我心」- 懷念篇



作曲及填詞黃霑 (資料圖片)

黃霑不吝將音樂研究置公有領域

黃霑 （1941 - 2004），作曲人、填詞人、廣告人、作家、藝人，相信是香港無人不識的跨媒體代表人物。人稱「霑叔」、本名黃湛森的黃霑，廣東番禺人，1949年從國內移居香港，十一歲拜口琴家梁日昭門下學藝，1960年入讀香港大學中文系，其後活躍於香港電視、電影各媒體，傳世的曲、詞作品甚多，當中《獅子山下》更被視為代表香港精神的詞作。性情豁達好客的黃霑，於2003年完成香港大學博士論文《粵語流行曲的發展與興衰：香港流行音樂研究（1949 - 1997）》，其後將研究成果不吝置於公有領域，讓其他研究者自由取用，造福後學。2004年11月黃霑因肺癌逝世，終年63歲。

費明儀 （1931 - 2017），香港聲樂界的殿堂級女高音演唱家。費明儀1931年在天津出生，父親是四十年代電影《小城之春》導演費穆，叔叔是《大公報》前社長費彝民。早年師隨啟蒙老師丁善德教授，其後赴法國里昂音樂學院主修聲樂，1960年返港，1964年創辦「明儀合唱團」，在港生活數十年間，以聲樂教育及社會公益事務為使命。2001年及2012年分別獲香港政府頒授銅紫荊及銀紫荊星章，2010年又獲香港教育學院頒授榮譽院士，2017年1月在養和醫院逝世，享壽85歲。今個星期節目（6月19日），我們特別剪輯了費明儀生前一些訪問片段，讓大家緬懷一下這位慈祥長者，了解她從事藝術教育的心路歷程。

女高音費明儀留學巴黎時，與聲樂老師—世界著名女高音軒納夫人(Madame Lotte Schoene)合照。

《二十五載音樂回望》由2022年6月5日起，一連九集，逢周日早上10時至11時，於香港電台第四台（FM 97.6 – 98.9）播出。

https://www.rthk.hk/radio/radio4/programme/thetuneful25years



剪輯費明儀生前訪問片段

2008年，費明儀的口述式傳記《律韻芳華 - 費明儀的故事》出版，詳盡記述她的一生事迹，而此書的作者，正是這一集的另一位主角──周凡夫。周凡夫（1950 - 2021） 原名周卓豪，本地資深藝評人，1950年在廣東開平出生，其後在香港從事藝文寫作四十餘年，出版十多本與音樂及文化藝術評論有關的書籍， 領域橫跨各演藝和藝術政策研究等範疇，有「活字典」的雅號。2021年7月，周凡夫因病辭世，享年 71 歲。周凡夫相識滿天下，遽然辭世，朋儕盡皆惋惜，從香港電台第四台製作的紀念特輯中，我們且看看大家如何懷緬這位故人。

這段期間離開我們的還有林氏三兄弟，香港人熟悉的林克漢（1931 - 2014）、林克昌 （1928 - 2017） 及林克定 （1933 - 2021），隨之而去的當然還有他們家族的「林氏四重奏」傳奇。原籍上海的湯良德 （1938 - 2010），是早期音樂事務統籌處 （音統處） 執掌中樂教育的大舵手，桃李滿天下，相信當年曾在音統處學習中樂的學員，對湯先生一定不會陌生。湯家是音樂世家，湯良德一家六兄妹組成的「湯家班國樂團」及他們江南絲竹，更是赫赫有名。同是家族樂團的巧合，湯家班及林氏四重奏，可說是中國中、西樂壇的一段佳話。

胡琴教育家湯良德於2010年逝世。

作曲家施金波、葉純之、「歲寒三友」的黃友棣、《一水隔天涯》的作者于粦；以「紅寶石音樂欣賞會」及《醉人的音樂》廣為人知的陳浩才、樂評人鄭延益、黃牧、沈鑒治；音樂教育家王光正、王曦；詞人陳鈞潤、口琴家梁日昭、中樂演奏家邱少彬、粵樂大師馮華、小提琴家黃衛明、指揮家龐信、聲樂家陳蝶梅、香港管弦樂團前主席白德醫生、香港中文大學音樂系主任麥嘉倫、前市政局主席沙利士、調琴師許君賢、中國指揮家嚴良堃等的名字，都已永遠被記在十大樂聞中。

後記：作曲家黃育義、陳健華、小提琴家汪酉三，均在年初告別人間，需要一記的還有與香港關係密切、於2020年因感染新冠肺炎離世的著名鋼琴家傅聰。2022年6月19 日（星期日）早上10時至11時，香港電台第四台《二十五載音樂回望》，林家琦、鄭學仁會向諸位故人致意。

在麗的電視台的「麗的音樂會」中演出獲傅聰伴奏演唱。

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（本文由香港電台提供，文章不代表藝文格物立場。）