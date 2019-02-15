【影像解密】學者粉碎Robert Capa神話：說了74年的大謊言

（編按：近日一篇由攝影評論人A. D. Coleman領導撰寫，研究著名戰地攝影師Robert Capa D-Day照片的學術文章，在攝影文化圈廣傳。文章對這批經典二戰照片的拍攝、刊登和流傳過程，提出眾多具批判性的質疑。 例如：作者指Robert Capa只是在戰事大致已結束後，拍攝清拆阻礙物的軍方工程小組，而非槍林彈雨下於諾曼第搶灘的士兵；研究團隊又稱，事實上，Capa的底片也沒有像流傳的故事般，因水淹或黑房災難而過熱損毀。 到底，Robert Capa D-Day照片背後的真相是怎麼？「01影像」取得原文作者Coleman授權，轉載文章，以下為全文的中文翻譯。） 圖、文：由A. D. Coleman提供，翻譯：徐尉晉、蘇煒然

原文連結



我想簡要地介紹一下這個大約在五年前開始的調查。調查由我領導，但攝影記者J. Ross Baughman、攝影史學家Rob McElroy以及退役陸軍軍官兼業餘軍事歷史學家Charles Herrick都有出力協助。

簡而言之，我們的調查結果推翻了Robert Capa在1944年6月6日D-Day的行動中，流傳了74年的神話，以及後來菲林遭助手沖壞的講法。如果你稍為熟悉新聞攝影的歷史，或者僅僅是對二十世紀大西洋兩岸的文化歷史感到興趣，你肯定會聽過這個故事；它被重複了數百次，甚或數千次：

• 1944年6月6日上午6點30分（D-Day），當時作為自由記者為LIFE雜誌拍攝的Robert Capa隨着第一波突擊部隊登陸奧馬哈海灘。

• 他在那里呆了90分鐘，直至他用光菲林，或是相機故障為止。

• 在那段時間裏，他用Kodak Super-XX 33mm菲林拍攝了72到144張黑白相片，紀錄盟軍攻打諾曼第。

• 第二天返抵英格蘭後，他沒有親自繳交相片，而是將所有菲林通過速遞送到LIFE倫敦辦公室的助理圖片編輯John Morris手上。

• 這批貨物包括了進攻之前軍隊登船和穿越英倫海峽的報道、剛才提到的奧馬哈海灘戰役的報道，以及回程中醫務人員救助傷者的的照片。

• 晚上9時左右，菲林終於抵達《生活》倫敦辦公室，黑房負責人“Braddy” Bradshaw卻莫名其妙地向其中一位經驗最淺的同事，15歲的Denis Banks委以重任，讓他沖灑這4卷記錄了極珍貴的奧馬哈海灘戰況的影像的35mm菲林。

• 在成功處理完35mm菲林之後，Banks匆忙去幫助Morris追趕截稿時間，他心不在焉地關上了本應保持開啟的，黑房菲林烘乾機（film-drying cabinet）的門。而令人費解的是，完全沒有人注意到Banks所犯的錯誤。

• 結果，在「僅僅幾分鐘」之後，烘乾機底部的小型電熱線圈，使到封閉空間莫名其妙地變得非常過熱，以至熔化了Capa的35mm菲林的乳劑（emulsion）。

• Banks驚恐萬分地通知Morris，Morris趕到黑房「搶救」過後，最終只有11張Capa的菲林倖存下來，而這些相片滿足了身處紐約的LIFE編輯，完成該篇無比重要的報道。



• 這個黑房災難使到倖存的菲林影像變得稍為模糊，「諷刺地」增加了它們的張力。此外，由於過熱，這11張菲林上的乳劑在底下的膠片上，不可思議地向側滑動了幾毫米，導致影像區域裏見到菲林孔。

Robert Capa, D-Day images from Omaha Beach, contact sheet, screenshot from TIME video (May 29, 2014), annotated.

這個模範的故事構成了新聞攝影界最有影響力和最持久的神話。故事將一個勇敢的攝影記者塑造出一個孤傲英雄的形象，冒着生命危險去見證人性，但在犬儒或者單純的無能的集團體制力量的擺佈下，原來是可以將連接着這件世界事件關鍵段落的唯一痕跡，輕易從歷史的記錄中抹除。

Jean-David Morvan and Séverine Tréfouël, “Omaha Beach on D-Day” (2015), cover

此外，它可以說是攝影媒介史上最受廣泛熟悉的故事 — 出現在攝影和新聞攝影的歷史、有關Capa的傳記和其他書籍、小說、圖畫小說、《北非諜影》女星Ingrid Bergman和荷里活導演Sam Fuller等名人的自傳、各種各樣的電影、甚至乎Steven Spielberg的訪問影片裏，亦提到此故事成為了他的電影《雷霆救兵》開首搶灘一幕的靈感來源，更不用說各大小媒體的一次又一次地反覆報道。

70年來，儘管其中有許多明顯的漏洞，卻沒有人去質疑這個故事 — 至少管理Capa檔案館的，國際攝影中心（International Center of Photography, ICP）的相關人員並沒有這麼做。他們包括已故的Cornell Capa，Robert Capa的弟弟兼ICP的創辦人；已故的Richard Whelan，Robert Capa的授權傳記作者和該檔案館的第一位策展人；和承繼了Whelan策展角色的Cynthia Young。

這條影片由Magnum Photos的一個部門，即Capa於1947年與幾個同事共同創立的圖片通訊社（同一年他出版他的回憶錄）為《時代雜誌》為製作。國際攝影中心（The International Center of Photography）授權使用Capa的照片。由居住在巴黎、當時97歲的John Morris提供聲音旁述，就這些事件提供模板化的敘述。簡而言之，這段視頻涉及參與創造和傳播這個神話的個人和體制之綜合力量 －－ 我將其定義為Capa聯盟（the Capa Consortium）。

Capa聯盟，Keynote side，©2015 AD Coleman

在Brenner和《時代雜誌》的標準故事，兩個幾乎完全相同的版本中的各種元素，使J. Ross Baughman感到不合邏輯和難以置信。Baughman作為曾獲得普立茲獎的最年輕攝影記者（1978年，24歲），是一位經驗豐富的戰地攝影師，他曾在中東、薩爾瓦多、羅得西亞等地的戰區工作過。作為專門從事此類工作的圖片社Visions的創始人，他也是一位經驗豐富的圖片編輯。Baughman聯繫我，向我查詢可否在我的網誌Photocritic International上，以客座文章的形式發表他的分析。我同意了。

Baughman對John Morris於視頻中標準敘述抱持懷疑態度，我在為Baughman的分析進行fact check和查證來源的編輯過程中，我的「廢話檢測器」開始發出警報。我意識到Baughman的批評，提出了問題多於答案，需要更多的研究和寫作，而不是我可以合理地要求他這樣做的。我決定自己進一步探究這些問題。



這讓我第一次沉浸在大量Capa文學作品之中。作為一名學者，這是一種粗暴的覺悟。最即時的震驚，是當我閱到Morris關於這個事件，在網上和實體數個版本－－在Brenner’s 2014年讚美文章中、在Morris 1998年的回憶錄、在不同訪談、簡介、文章、大量網上影片及Morris有參與的電影中－－Morris都講述了這個故事。我意識到，Morris聲稱自己親眼目睹故事的唯一部分，在《生活》倫敦辦公室黑房中沖壞了Capa的底片，不可能像他說的那樣發生。

回想起來，我無法理解在這個領域有這麼多人、在職攝影師，不加批判地接受了Morris製作的不太可能發生、前所未有的故事，在1944年6月7日晚上，Capa的35mm Kodak Super-XX底片上乳劑，在菲林烘乾機中的熔化。



全球任何熟悉菲林攝影和黑房工作的人，都會認為這個故事，表面上已令人難以置信。大概在1944年製作的木製烘乾機中的線圈加熱器（coil heaters），從未產生高溫。即使短暫暴露於高溫之中，當時的黑白乳劑也不會熔化。由於這種機器的主要功能，是防止灰塵粘附在潮濕底片的乳劑上，所以菲林烘乾機的門，通常保持關閉而不是打開。

任何一個有黑房工作經驗的人，都無法想出這個說法；只有完全不了解攝影材料和過程的人，比如Morris，才能想像出來。令人尷尬的是，在我第一次讀到Capa的回憶錄中那個故事的差不多50年後，我開始fact check Baughman引起這個題目的文章時，才引起我的警覺。



這是在滲透在關於Robert Capa的文學作品之中，其中一個重大的謊言。在Capa剛開始從事攝影時，曾在柏林Simon Guttmann的Dephot圖片社擔任黑房助理。當他出版回憶錄時，一定知道這說法是不真實的。弟弟Cornell Capa也知道這一點。Cornell最初進入這個行業，也是為哥哥Robert Capa、Henri Cartier-Bresso和David Seymour等人在巴黎沖曬相片，其後他又曾在紐約Pix圖片社黑房工作，再後來又在《生活雜誌》擔任同樣工作，最後Cornell自己才成為一位攝影師。我對這事實遲來的認識，使我提出了下一個顯然而見的問題：如果Capa 35mm菲林從沒有損壞，到底發生了甚麼事？ 如果所有這些人都願意為此撒謊，他們在掩蓋什麼呢？

因此，我們在Baughman最初挑釁的基礎上，再擴展想法，展開了調查。

2017年12月，我發表了研究項目的第74章。你可以在我的網誌上，找到所有這些內容；獲取Capa D-Day材料的最簡單方法是使用連結capadday.com。這些年來，在閱讀過大量其他人撰寫和提到Capa與其D Day的報道內容後，我已經對這個故事感到相當熟悉。 在我看來，大部分致力描寫Robert Capa的生活與工作的已出版寫作和其他展示形式（電影，視頻，展覽），都是聖人傳記（hagiography），而不是學術研究。Capa在回憶錄《Slightly Out of Focus》中，對自己於第二次世界大戰經歷的描述，持續地不准確和不可靠，以扭曲的幽默和自貶，來掩飾他在狡猾地抬高自己。Morris在回憶錄中，毫無疑問地重複了Capa在戰爭中的故事，為他受人質疑的「菲林被毀」的故事再添一筆。

Richard Whelan, “This Is War! Robert Capa at Work” (2007), cover Richard Whelan的著作，被廣泛認為是關於Capa的主要參考資料。書中他只是毫無疑問地，簡單的引用或敘述Capa和Morris的說法。也許，是因為這些書本，都是由Robert Capa的資產管理者（the estate of Robert Capa）和Conerned Photography基金會（兩者均由Capa的弟弟Cornell控制），以及由Cornell創立及擔任首任總監的ICP等機構，所主力及大量贊助、補貼、出版和認可所致。 大部分情況下，書本都是在Cornell Capa謹慎注目下，或在其他Capa聯盟參與者的監督之下製作。關於Robert Capa學術文獻，幾乎全部均要取得Cornell批准，並且得依賴於有問題的參考文件，或者依賴存放在Cornell Capa於曼哈頓的私人房子中關於Robert Capa的材料，這些材料只有在Cornell同意下才可取得的。因此，它本質上構成了一個受到限制和污染的研究體制，因保護者對其受保護的聖人堅定不移的忠誠，而致命地腐敗。這種定制的學術研究會自然而然地備受質疑。

Cornell Capa, interview with Barbaralee Diamonstein, 1980, screenshot 這堆殘缺的材料的第二個失敗之處，在於它依賴於一個不值得信任且並非中立的來源：Robert Capa時常表現出一種喜愛自我神化的傾向；他的弟弟Cornell，一個典型的「藝術資產承繼者」（“art widower”），有着充分理由去提高他哥哥的聲譽；還有兩人的親密朋友，John Morris都一樣，他們在Capa的D-Day傳奇故事中，都坐擁崇高地位。 只有2002年Alex Kershaw出版的《Blood and Champagne》，一本未經授權的Capa傳記，保持其獨立沒有受到Cornell操控，但代價是失去了對主要研究資料的採訪許可，並因此只能複述Capa、Morris和Whelan的錯誤信息。事實上，關於Capa的所有內容，包括大眾媒體每五年一次的D-Day紀念日的專題，都毫無疑問地訴說着對Capa有利的神話。

這個Capa文學著作有着第三個根本的缺陷：那些「造神」的人（除了Capa本人和他的弟弟Cornell），都沒有直接的、實際的攝影知識，沒有軍事背景（Capa最重要的作品大多屬於戰地攝影的範疇），也沒有分析攝影材料相關的法證技能。他們的贊助人Cornell Capa也沒有鼓勵他們邀請專業人士參與，以彌補這些不足。相反，他們為了享有接觸主要材料的特權、活用ICP提供的優秀平台和充足資金，使他們自願地捏造任何東西，去迎合、討好他們的恩人，並達到他們的目的。

因此，負責任的Capa學者必先要懷疑現存的文獻，並從不受Capa遺產管理人和ICP控制的文件着手，以免他們禁止接觸。這些材料正是我們這個研究項目的核心。

現我們只能長話短說，總結出我們發現的東西：

• Capa是登上了U.S.S. Samuel Chase號武裝運輸艦上，渡過英倫海峽。

• 根據美國海岸警衛隊的官方歷史，當天上午，共有十五波的LCVP（通常稱為登陸艇）離開U.S.S. Samuel Chase載帶着美國海軍陸戰隊前往奧馬哈海灘。幾乎可以肯定Capa確實被分配到美國第一師第16步兵團E連，與George Taylor上校及其手足一起行動。他們是第13波登陸艇的乘員之一。

• 該波載員在第16步兵團的9支步槍兵連登陸後一個半小時，8:15分到達達奧馬哈海灘的Easy Red區域。我們可以從Capa的影像中看出，有無數的軍隊走在他們之前。

• 透過Capa照片中的獨特地標，Charles Herrick準確地指出Capa當時在Easy Red上的位置：濱海科勒維爾（Colleville-sur-Mer）的海灘。第10缺口突擊隊（Gap Assault Team 10）負責清除該區域的障礙物。這個區域存在着可通行的路征，使部隊相對容易到達懸崖的頂部。Taylor上校因為對該處猶豫不決的士兵訓話而聞名：「只有兩種人會逗留在這個海灘上，死人和那些即將死去的人 — 現在讓我們迅速離開這裏」，並敦促士兵登上濱海科勒維爾懸崖。



Robert Capa, CS frame 4, neg. 32, detail, annotated

• 幸運的是，那個Easy Red區域正是德軍防線中一個縫隙，是兩個相隔遙遠的德國碉堡之間，遠離有效防守範圍的一個弱點。事實證明該處所受到的火炮和小型武器射擊相對較弱 — 這也是第10缺口突擊隊成功在該區清除障礙的原因之一。這就解釋了為什麼，LIFE的文字描述以及Capa後來講法，跟他的圖像出現了矛盾。圖像裏沒有大屠殺，沒有漂浮的屍體和斷肢，沒有丟棄的槍械，也沒有子彈或炮彈造成水花飛濺。這也解釋了為何盟軍很早就突破了該處防線。



• Capa沒有用光菲林，他的相機也沒有故障，海水並未浸壞他的相機或菲林。在他的回憶錄中，Capa最初暗示他在奧馬哈海灘只是拍了兩卷35mm菲林 — 他的兩部Contax II連動測距相機各一卷，總共72幀照片。到那一章結束時，卻無故增加為「共有106張照片，其中只有8張獲救。」 John Morris稱, 他收到了4卷來自Capa的奧馬哈海灘照片。除了確有實物負片證明的10張35mm照片，我們找不到證據使我們相信Capa拍了超過10張照片。

• Capa在登陸艇的跳板上站了將近兩分鐘，拍攝了前五張照片。在這此照片中，我們看到與Capa同行的夥伴攜帶的並不是小型的突擊武器，而是笨重的油布包裹，很可能是他們打算建立的指揮所的無線電和其他物資。

• 身處在隆美爾（Erwin Rommel）口稱為大西洋壁壘上的眾多障礙物之一，「鋼鐵刺蝟」地雷區前面，Capa拍了第六張照片。他之後處於第10裝甲突擊車後面，又再進行了四次曝光；該車輛抵着海浪，對懸崖上的砲台射擊，包括《The Face in the Surf》在內都是在此刻拍攝 。

• 第10裝甲突擊車出現在Capa的幾張照片的左側，Capa描述了該車輛：「我們的兩棲坦克之一，處於半燒毀狀態」。事實上，它是一輛經改裝的美國坦克，一部「涉水雪曼（wading Sherman）」，並非兩棲型號（防水僅到它的履帶頂部）也沒有被燒毀；後來由Easy Red的其他人員所攝的影像顯示這輛坦克完好無損，它離沙灘的乾燥部分更近，顯然仍在行動之中。結合第10缺口突擊隊的存在，該車輛後部通風口上的大數字「10」，表明它是一輛所謂的「裝甲推土機」，隨當天上午抵達的清拆工作隊一起登陸。美國陸軍通過在坦克上安裝可拆卸的推土機「鏟刀」，以便在工兵炸毀障礙物後清除碎片。

• 並非偶然，Capa到達Easy Red的時間和地點，與Edward J. Regan、Huston "Hu" Riley的出現了抵觸。兩人先後被傳是《The Face in the Surf》的相中人。這兩名士兵都跟Capa在不同時間，不同的海灘區域登陸。因此，《The Face in the Surf》的真正身份仍然是個謎。

• 在海灘上停留不超過30分鐘，也許只有不到15分鐘的時間，Capa跑回到登陸艇LCI(L)-94作掩護，直至他在9時正離開。

• Capa聲稱他到達了沙灘的乾燥部分後，感受到巨大的驚恐感情，導致他逃離戰區。我們必須考慮他或是患上所謂的「炮彈休克」，或者我們現在正名為「創傷後壓力綜合症（PTSD）」的可能性。但是我們還必須考慮另一個可能性：在那天早上出發之前，Capa已計劃好一有機會就離開戰場，以便及時將他的菲林送到倫敦，趕上LIFE雜誌下一期的截稿期限；如果他錯過了那個截稿日期，那麼登陸的任何圖像都將成為舊聞，這使他在拍攝時的一切努力和風險變得徒勞。

• 至少有四名證人可證實Capa身處在LCI(L)-94登陸艇上。前三名是船員Charles Jarreau，Clifford W. Lewis和Victor Haboush。根據Capa的說法，當他抵達LCI(L)-94後，馬上就收起了他的Contax II，之後只用他的Rolleiflex相機工作。其中一張他在這艘船上拍攝的2-1/4"照片，在LIFE雜誌D-Day專題報道中發表，顯示了Haboush正在協助醫生治療傷員。

Robert Capa，《無題（1944年6月6日在奧馬哈海灘的醫務人員）。》 來自magnumphotos.com, annotate。用紅色箭頭標示的為Victor Haboush。

• 第4位見證Capa於LCI(L)-94船上的證人，美國海岸警衛隊首席攝影師Mate T. Ruley。Ruley是海岸警衛隊的影片攝影師，被指派從船隻高位拍攝入侵過程，巧合地記錄了LCI(L)-94船隻到達及Capa登岸的同一個地方。大概在Capa在拍攝10張照片的同時，從與Capa只輕微不同的角度，記錄相同的場景。

Robert Capa，《The Face in the Surf》（左）；David Ruley，《frame from D-Day》（右）

• Ruley彩色的錄像，經常出現在D Day的紀錄片中出現。Charles Herrick向我證實，這些錄像片段描述了Capa在身處Easy Red時，與該地的情況相同。在影片開首數個鏡頭，Ruley把他的名字寫在導演板上，讓我們能更加了解他與他的工作。

Robert Capa，中後方，在轉移傷兵期間，帶着相機，從登陸小艇LCVP準們登上USS Samuel Chase。

• 最重要的是，從這短暫瞬間發現了Capa本人，有一幕手持着Ruley的導演板，另外一幕，則看到Capa正在拍攝士兵從LCI（L）-9船上卸載傷者。這些是在D-Day拍攝到Capa唯一已知的影片和靜態影像，也是Capa在戰鬥狀況中的唯一影像，更是少數拍攝到Capa的彩色錄像。

Robert Capa在D-Day持導演板，登上LCI（L）-94，電影畫面由David T. Ruley拍攝

David T. Ruley以第一身講述他在D Day經驗的插圖，Movie Makers magazine, 6/1/45

• 到了中午，戰事已大致結束了，Capa錯過了大部分戰鬥。

• 他乘坐U.S.S. Samuel Chase號返回英國。

• 6月7日早上，返回韋茅斯（Weymouth），Capa須等待船隻卸下傷員後，在下午1時左右登岸。他經由快遞，將所有相片發送給《生活》倫敦辦公室的John Morris，而不是自己攜帶以確保其安全，使Morris能夠趕及6月9日上午9時出版的絕對死線。

• 因此，Capa的底片直到當晚晚上9時才到達倫敦辦公室，使Morris和黑房工作人員陷入危機狀態。

• 除了幾卷120底片，以及他使用借來的Speed Graphic相機，於船上拍攝的一些4x5“底片外，Capa還向Morris發送了至少5卷、可能有6卷的35mm底片。

• 當中包括，2卷他於白天在登船時和甲板上拍攝的底片，2卷拍攝軍人在甲板下簡報的底片，1卷（遺失）暮色之中艦隊渡過英倫海峽時於甲板上拍攝的影像，及以10張奧馬哈海灘的照片，及4張以粗略筆跡寫成的圖片說明。

• 所有這些底片 - 包括所有Capa在奧馬哈海灘上拍攝的底片 - 都得到正常的處理，沒有發生任何事故。存放在ICP的Capa檔案館中的倖存底片，沒有任何損毀的跡象。因此，沒有發生過黑房災難，沒有D Day的影像因而損失，也沒有照片被「保存」或「拯救」。

• Capa在回憶錄中寫道，當他於6月8日回到奧馬哈海灘，與其他媒體記者匯合時，「一位軍士報稱我已死去，他說看到我的屍體在水面漂流，頸上掛着相機。」 我已經失蹤了48小時，據官方說法，我已正式死亡，檢查員已發放我的訃聞。」 沒有記者證實過這個故事。沒有這樣的訃聞被刊登過（如是真的肯定會有），所以找不到任何副本，審查日誌上也沒有任何紀錄。這是純粹虛構出來的，很適合搬上銀幕。

那個神話也是一樣。

在這個過程中，我們也發現一些其他東西：



• 1944年6月19日的《生活》雜誌的D-Day專刊，它在6月12日見街，刊登了Capa 奧馬哈海灘拍攝的10張35mm照片中最好的5張。（其他5張，是已刊登過的較平庸的照片。）

《諾曼底的灘頭》，1944年6月19日《生活》雜誌D-Day專刊，Capa的照片。第25頁（細節）

• 報道文字聲稱，「當Capa涉水登上LCI（L）-94時，他的相機已經徹底浸透了。因為某些奇蹟，其中一部相機沒有受到太嚴重的損壞，讓他能夠繼續拍照。」 當然，那不是真的。Capa於6月8日立即返回諾曼底，並繼續使用他由始至終未損壞的器材。

• 在ICP的Capa檔案館中，並不存在Capa親手為10張奧哈馬海灘照片撰寫的圖片說明文件。估計他沒有提供任何圖片說明。Morris本人必定親自撰寫部分圖片說明，在6月7日晚上急忙地起草，將一組（圖片說明）給予《生活雜誌》，另一組給予了其他媒體，應付Morris的老闆及其他媒體的要求。在6月19日出版的Capa照片的圖片說明中，Richard Whelan寫道：「在《生活雜誌》負責撰寫Capa圖片說明及附帶文字的助理編輯Dennis Flanagan回憶指，他依靠《紐約時報》的背景資料，再憑肉眼所見解讀照片中的具體細節。」

• 因此，《生活》雜誌D-Day專刊，以非常不準確的圖片說明（用Roland Barthes的話說）「刊登了」（原文：anchor）Capa的照片。後來刊物使用Capa照片時，都依賴這些圖片說明。這些圖片說明，要不是John Morris在倫敦急忙中撰寫的，就是紐約辦工室某人從頭寫起的，這與真相的距離愈來愈遠。

• 《生活》雜誌的圖片說明表示，聚集在障礙物周圍的士兵，正在躲避敵人的槍火。這也是不真實的。相反地，我們由他們的徽章中，辦別到他們為聯合清拆小隊第10小組（Combined Demolitions Unit 10）的成員，該部隊是工程特遣隊的一部分，忙於炸毀德軍在水中的障礙物，為即將來臨的登陸艇開道。因此他們可以將更多軍隊及物資運上灘頭。

Robert Capa, D-Day 負片 35, detail, annotated

• 該清拆小隊清理了奧馬哈海灘上的Easy Red區域，工作比起其他所有清拆小隊加起來還要成功。從許多方面看來，他們拯救了盟軍，並付出了沉重代價。這些工程小組的成員，是奧馬哈海灘上，任何級別部隊中傷亡率最高的群體。Capa未能為這些照片提供圖片說明，使這些工程小組的英雄們，在70年來被人們誤作成，因恐懼而被迫躲藏「刺蝟」（編按：德軍佈防使用的反坦克拒馬）背後的攻撃部隊。

• 我們認識到，ICP慣性地阻礙任何不符合Cornell Capa和Richard Whelan的苛刻要求的Robert Capa生活與工作研究。ICP拒絕允許英國軍事歷史學家Alex Kershaw，使用Capa檔案館中的任何材料，並拒絕讓其出版商在2002年出版Capa未經授權的傳記中，使用任何Capa的照片。ICP還拒絕法國紀錄片製片人Patrick Jeudy，在2004年出色的電影《Robert Capa l’homme qui voulait croire à sa légende》（法），《Robert Capa: The Man Who Believed His Own Legend》（英），使用任何他們控制的資料。電影上映後，Cornell Capa游說John Morris在法國控告Jeudy，嘗試阻止影片發行，但並不成功。

Robert Capa, “ruined” frames from D-Day, June 6, 1944. Courtesy Wikimedia Commons.

• 我們還發現，在慶祝D-Day70週年時候，Magnum Photos的多媒體部門Magnum in Motion委託了時代公司，創造了一批Capa那些被毀奧馬哈海灘照片的虛假圖片，穿插在2014年5月發佈的影片之中。我們揭發了這種欺騙行為後，迫使TIME承認造假並在一夜之間修改了該影片。



（編按：將影片中顯示被毀奧馬哈海灘照片，對比倖存的奧馬哈海灘照片，發現菲林上的缺口刮痕一模一樣，可推斷出所謂的被毀照片，只是透過數碼技術模疑出來，並非真有實物。而事後《時代雜誌》亦在更新影片中補上「PHOTO ILLUSTRATION BY TIME」說明字句）

Richard Whelan, “Robert Capa: In Love and War” (2003), screenshot

• 最後，我們發現Capa的授權傳記作者，已故的Richard Whelan關於Capa負片上乳劑移位（以及其他事情）的描述，完全是個謊話。而他的繼任人，在國際攝影中心擔任Capa檔案館館長的Cynthia Young不僅重複了他的謊言，而且在她自己的2013年著作中抄襲了它。

Cynthia Young, “The Story Behind Robert Capa’s Pictures of D-Day,” June 6, 2013, screenshot from ICP website 2014–06–12 at 11.38.23 AM

• 許多攝於20世紀40年代的Capa的菲林 — 不限於他在D-Day拍攝的那些 — 都有菲林孔出現在影像區域裏。這是由於Kodak的35mm菲林匣與當時Capa所用的Contax II相機的設計並不匹配所致，並非菲林損壞而成。

上圖: Contax camera loaded with shorter Kodak cassette showing sprocket holes being exposed. 下圖: Capa negative shown with proper orientation as it would have appeared in the camera. Note exposed sprocket holes. Top photo © 2015 by Rob McElroy.

• 由於所有這些菲林及contact sheets一直都存放在ICP的Capa檔案館裏，Whelan和Young必定知道這一點。鑑於Whelan和現在Young先後代表了ICP的官方立場，他們理所當然是世界上最重要Robert Capa權威人士。因此，他們那令人遺憾的準確性，反映了我們這個時代Capa獎金的可悲現實。

Cynthia Young, “Morning Joe,” MSNBC, 6–13–14, screenshot

一旦將Capa的敘述與那場大戰的軍事文獻進行比較，Capa的神話和他的奧馬哈海灘菲林的命運故事就顯得支離破碎。當人們仔細檢查物理證據，即是那些照片和它們的菲林時，它會完全崩潰。

Capa聯盟公佈了故事，並將之神化成為傳奇，其成員因此獲取了金錢上的、人脈上的既得利益，已經自行證明了當中的計算，有組織，表裏不一和自私。而其他人，包括著名學者和記者自願地協助傳播，也表明這些作者是懶惰，粗心和不負專業責任。Capa的D-Day神話的起源和演變是偽造歷史的典型例子，它強調了個人行為的輝煌成就，分散了我們對集團體制陰謀的注意力 — 信息在到達大眾之前，必先經權力機構過濾，以符合他們的利益。

Former Picture Editor John G. Morris tells Christiane Amanpour that Robert Capa’s “lost” images may never have been shot. Source: CNN 我想我們已經提出了一個足夠令人信服的案例，使到沒有人會再次複述那個標準的Capa D-Day故事，至少在複述時不能忽視我們反面論證。畢竟，我們的調查迫使John Morris，這位最活躍和最願意發聲的神話支持者，在2014年秋季Christiane Amanpour的CNN節目中放棄了神話中了主要部分。就在他100歲生日的前一天，以及2017年7月在巴黎去世前的幾個月，2016年12月6日於紐約時報出版的「Lensblog」文章中，Morris再次承認他從未真正看到過任何受熱損壞的35mm菲林；Capa可能只拍攝了十張倖存的影像；他本人亦可能只在奧馬哈海灘上逗留了僅僅夠拍攝它們的時間。

ICP在2016年6月6日，於該機構的Facebook專頁上發佈了這篇文章：「在奧馬哈海灘的D-Day登陸期間，Robert Capa拍攝了四卷35mm菲林，只有11張倖免於難。因為意外，倫敦一位黑房工作人員破壞了大部分的菲林。」 這個致力於推動神話永久化的機構，由於我的公開踢爆，其後終於不情願地開始向研究人員提供Cornell Capa的論文，也承諾在不久的將來會允許接觸Richard Whelan的論文以及他十分依賴的，Jozefa Stuart於20世紀60年代起，所做過的訪問。



更新：然而，就在最近的2018年10月，Cynthia Young在法國報章《Le Monde》的特刊中這樣說：「Capa在炸彈爆炸和機槍掃射包圈下，在水中拍攝了一段時間。……他預計自己的底片，受水淹破壞，他蹲在海中，憂慮、激動、沾上鮮血。」 數星期後，他發現除了10張照片外，所有自己的照片都在拍攝過程中，或在黑房中受到破壞。」 （我的翻譯 - A.D.C.）

Cynthia Young，《Les deux icônes de Capa》，Le Monde Hors-Série，50張記錄歷史的圖片，2018年10月，第78-79頁

因此，在這個問題上還有很多工作要做。目前，我們的調查已經結束。專業新聞工作者協會向我們的團隊頒發了2014年Sigma Delta Chi新聞研究獎，但除了全國新聞攝影師協會官方期刊的一篇專題文章之外，我們的工作很少受到關注。這篇文章充滿了利益衝突，傳媒監管機構網站iMediaEthics因此對其進行了長時間的剖析。我們在國外的運氣較好，這個研究在2015年夏季，在法國廣傳開來，獲得主流刊物及電視的大量報道。也在西班牙、意大利、英國、巴西及其他地方引起迴響。