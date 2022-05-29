攝影集專訪・上｜資深攝影師葉英傑邀各行人士　影樓拍攝疫下群像

突然得知葉英傑（Bobby Yip）新出了攝影集，是頗驚喜的；一來他從新聞攝影前線退下來良久，有關他的新消息不多，二來攝影集開宗名義是有關新冠肺炎疫情，在疫情爆發後近兩年半內，有關香港疫情的攝影集也未很常見，而且還是以人像的方式去記錄疫情，就更少見了。

撰文：周穎瑤

編輯：蘇煒然



補充新聞忽略了的紀實面向

全球疫情發展至今已近兩年半，在新聞攝影的領域上，與疫情相關的圖片故事如雨後春筍，但大部分都以事件為主：口罩下的生活、醫院內的「戰事」、封城後的冷清，甚至大批遺體如何被殮葬等；疫情的人物專題故事也有不少，今屆「世界新聞攝影」也有採訪不同康復者，以及跟拍少女疫下停課生活兩組圖片故事，分別勝出中北美洲及南美洲最佳圖片故事的殊榮。葉英傑在閱讀了2020年間一整年的疫情相關相片後，卻發現在新聞甚至紀實攝影的領域中，大家多以「事」為中心發展一個故事，不多以「人」為主，感覺還有一種面向較少被觸及。

​​人像宏觀反映各業困境

葉英傑自言，在閱讀了2020年一整年的疫情相片後，發現大家多以「事」為中心發展一個故事，不多以「人」為主，感覺疫情下還有一種面向較少被觸及。（蘇煒然攝）

葉英傑坦言，疫情中有一段時間，他每天都會關注全球疫情各種統計數字，然而疫情下有很多事情、現象與情緒，並不是多少人確診、康復與離世能夠反映出來。「疫情中發生很多事，影響着各個階層的人，但反過來說，會否有一輯相可以囊括各個階層、宏觀一點去看這個疫情？人們自己在疫情下到底有什麼樣的想法？」於是，他嘗試從自己或是朋友甚至更陌生的圈子，鎖定了不同層面、行業或志向的人，邀約他們參與拍攝；同時借用商業攝影師吳華（Benny Ng）的影樓，採購8x10大片幅相機、菲林、片夾，由零開始進行這個歷時約8個月的企劃。

大尺寸照片盡現細節

這本名為《生活如常－－疫下群像》的攝影集，群像中的被攝者，除了較早前不幸染疫的空手道港隊代表李振豪外，基本上都非知名人士，書中沒有刻意提及他們的全名，倒以他們的一句話交代他們在疫情中的感受，以至他們的階層、身份、行業等，則交代在他們的服飾、道具及姿態之中。而書刊尺寸則比筆者想像中要巨大，以8x10菲林的相片在印刷時進一步被放大，讓書中30幀以全白（且刻意「打爆」）背景配合「世界光」般柔和燈光拍攝的人像，連同被攝者的裝束、眼神和姿態，均毫無保留地呈現在讀者的眼前。

「染病後，身邊團隊由教練變成醫護，我懷著必勝决心和信心面對疾病。」香港空手道代表隊精英運動員李振豪，染疫後康復。（相片由葉英傑提供）

在影樓做出如此燈光效果殊不容易，葉英傑坦言這次拍攝用上了七呎高的柔光箱，並設定多支閃燈消除將白底紙上可能的影子，營造「世界光」的效果刻劃人物。葉英傑笑言，那龐大的柔光箱花了三位資深攝影師兼老朋友－－吳華、電影與廣告攝影師梁炳權（Gordon Leung ）與他近一小時才設置好，但為了每一張相片風格連貫，即使佔去影樓的寶貴空間，每一次拍攝之間也不過是將柔光箱反轉推到一旁備用，不會輕易收起，直到整個企劃拍攝告一段落。

減攝影師刻劃 畫面裏找共鳴

說起刻劃，坊間更多會使用高對比的燈光效果，讓被攝者更具戲劇性地呈現人前；葉英傑卻認為，即使他從前也會用強烈光影去勾勒人物性格，這手法卻不適用於今次的企劃上。「我們會稍微調整被攝者的姿勢、拍攝角度等，但我希望被攝者在這些調整以外，盡可能演繹自己。當燈光效果變得自然、讓人感到舒適時，被攝者的樣貌、姿態就更能讓讀者自行觀察，不再是由我去強調被攝者哪裏受光、哪部分隱在影子內。」這輯群像確有種讓人靜下來閱讀的氛圍，於是前建築工人煞有童真的裝束、食堂職員手上疊得巧妙的碗具、蛇羹店東身上的蛇、寵物護理員懷中很想逃的貓等，也成為讓人注視的細節。

「顧客減少，便轉營送餐、到會，順應時勢。窮則變，變則通，不用氣餒。」蛇羹店東周嘉玲，加製蛇羹湯包，提供網購。（相片由葉英傑提供）

燈光效果連貫，也是葉英傑採用「世界光」的其中主因。「如果我用燈光逐個人挑選該強調他們身上哪一個部位，整個企劃就變成是『拍攝30個人』，而不像在拍攝背後受疫情影響的整體。」在影樓剔除背景、採用黑白色彩拍攝，也為了讓人的注意力無法從人物中被分散出去。30位被攝者，30種身分，30個不同的故事，卻發生在同一場世紀疫情中－－葉英傑希望以統一的拍攝手法，突出每位既有自己故事的個人，也是同在這個社會的持份者（stakeholder），透過他們的身影與說話，讀者多少會從中找到自身，有所共鳴。