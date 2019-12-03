【英國王室】愛潑斯坦淫媒案　5名受害者要求安德魯王子出庭作證

英國約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）被指過去與美國富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相熟，近來捲入性醜聞。五名指控愛潑斯坦的女子，認為安德魯王子會知道愛潑斯坦犯案的重要內情，她們促法院發出傳票，迫使安德魯王子出庭作證。

五名受害女士的代表律師博伊斯（David Boies）指出，安德魯王子是愛潑斯坦家中常客，可能掌握後者引誘少女性交易的重要信息，包括曾目睹有人在愛潑斯坦家中接受按摩的場面。若法庭下達傳票，安德魯王子一旦身在美國境內，就必須上庭，若他不想提供證據，可以在法庭上對傳票提出異議。

安德魯王子一直堅稱，自己在探訪愛潑斯坦的住所期間，未曾目擊任何可疑行為。

另外，安德魯王子也被指曾透過愛潑斯坦介紹，與當時17歲的女子朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）發生性行為。另一名女子舍貝里（Joanna Sjoberg）亦聲稱在2001年，安德魯王子在愛潑斯坦的紐約住所撫摸自己的胸部。舍貝里當時只有21歲。

法庭文件的一張照片顯示，安德魯在名媛吉斯蘭（Ghislaine Maxwell）的倫敦住所，把手環繞在朱弗雷裸露的腰部。朱弗雷當時尚未成年。