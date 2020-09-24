普京獲提名諾貝爾和平獎　克里姆林宮：好事情

俄羅斯作家科姆科夫（Sergei Komkov）9月24日表示，他已向挪威諾貝爾委員會提名俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）為2021年諾貝爾和平獎的候選人。

9月22日，在第75屆聯合國大會上，普京播放他預先錄製的講話。(AP)

據俄羅斯衛星網9月24日報道，科姆科夫24日早些時候在新聞發布會上表示，他已於9月初向挪威諾貝爾委員會遞交提議，提名普京獲得2021年諾貝爾和平獎。「它（提議）是在9月9日寄出的，9月10日，位於奧斯陸的諾貝爾委員會總部收到了它。」 科姆科夫說。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）9月24日當天也被記者問及普京獲諾貝爾和平獎提名一事，俄羅斯衛星通訊社報道，佩斯科夫表示，總統如果被提名將是非常好的事情，如果沒提名也沒甚麼關係。

「考慮被提名者是有一定程序的。如果做出了這樣的決定，那將是偉大的，如果沒有作出這樣的決定，那也不會是一個問題。」佩斯科夫說。

此前，美國總統特朗普（Donald Trump）也獲諾貝爾和平獎提名，霍士新聞（Fox News）9月9日報道，特朗普被挪威議會議員格耶德（Christian Tybring-Gjedde）提名2021年諾貝爾和平獎，理由是參與斡旋以色列與阿聯酋關係正常化，達成了「歷史性的和平協議」。