美國大選2020｜辯論鬧劇未重演　女主持應記一功　特朗普也讚好

美國大選2020｜美國總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的首場辯論被稱為史上最混亂，不過鬧劇沒有重演。最後一場辯論沒有再出現瘋狂「疊聲」的情況，除了多得大會增設的「熄咪」規定以外，負責主持辯論的全國廣播公司（NBC）白宮記者韋爾克（Kristen Welker）應記一功，連曾經批評她的特朗普也突然稱讚她的表現。

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不知道是否因為首場辯論「劣評如潮」，還是因為「熄咪」規定，兩位候選人的表現相當克制，較上一次插嘴的次數大減。即使不滿對方的意見，他們大部份時間只是搖搖頭，避免搶白「疊聲」。麥克風調校至靜音時，他們亦沒有試圖繼續長篇大論。例如特朗普談到《平價醫療法案》時就被消音。不過也有網民認為應該更加常用消音功能。

跟傳媒關係較惡劣的特朗普罕有稱讚主持人韋爾克。特朗普批評拜登出任副總統以來沒有作為，並指對方想禁止水力壓裂，突然間就稱讚韋爾克，「順帶一提，迄今，我非常尊重妳處理辯論的方式」。

就在辯論開始前幾小時，特朗普發布接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問的片段，斥責傳媒偏頗、仇視和無禮，甚至指韋爾克更加差。過往特朗普也曾批評韋爾克，指她「極度不公」，形容對方是「激進民主黨人」。

Look at the bias, hatred and rudeness on behalf of 60 Minutes and CBS. Tonight’s anchor, Kristen Welker, is far worse! #MAGA https://t.co/ETDJzMQg8X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2020

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辯論結束後，微軟—全國廣播公司（MSNBC）主持威廉斯（Brian Williams）形容總統欠同事韋爾克一個道歉。韋爾克是自1992年以來首位主持總統辯論的黑人女性。她毫不怯場，引導討論時有禮但堅定，容許候選人短暫回應對方的指控或質疑，但如果有人想佔用時間，就會重覆表明，「我們要繼續（下一個問題）」。

當特朗普針對拜登兒子的醜聞發動攻擊時，韋爾克沒有完全制止。不過當特朗普將拜登和家人形容是「吸塵器」，指他們「每到過的所有地方都會吸錢走」，韋爾克就堅定打斷他，「好了，特朗普總統，謝謝，我們真的要繼續了」。

看着辯論回歸文明，首辯主持霍士新聞台主播華萊士（Chris Wallace）看得不是味兒。他說：「首先，我很羨慕。我本來是想主持像這樣的辯論，讓彼此交流意見，而不是有數以百次計的插嘴。」不少網民認為韋爾克的表現較華萊士好，最難得的是韋爾克得到來自兩邊陣營的稱讚。