旅遊氣泡｜新加坡部長拍短片夠誠意　用粵語宣傳星港互相通關計劃

香港和新加坡11月11日宣布達成旅遊氣泡協議，計劃11月22日正式開始。新加坡交通部長王乙康透過影片推廣計劃，並用粵語指希望有更多香港人到訪。他指，計劃讓新加坡同時達到兩個目標，以可控的方式開放邊境，並確保雙方社區的安全。

王乙康於樟宜機場的星耀樟宜拍攝影片推廣計劃，歡迎香港人前往新加坡。他形容，世界有不少國家推出旅遊氣泡，但星港旅遊氣泡獨特之處在於兩地都是亞州的航空樞紐，而且所有類型的旅客都適用，並且以檢測全面取代隔離檢疫。

王乙康形容，「我們現在只邁出一小步，但我認為這是重要的一步。我有信心雙方會全力配合確保這項計劃能夠安全實行。」

↓新加坡部長王乙康用粵語介紹計劃，點擊觀看↓

他於影片最後特別用廣東話邀請港人到訪。他說：「下一站，新加坡？新加坡同香港達成呢個航空泡泡，我哋叫航空泡泡，你哋叫旅遊氣泡。我哋一定會全力合作，一齊做畀世界睇。希望新加坡會睇到多啲香港人嚟到呢度。我哋一言為定，到時見！」

延伸閱讀：新加坡與港旅遊氣泡本月22日展開 名額每日200人 須先裝追蹤App

香港商務及經濟發展局局長邱騰華表示，這是香港首個「航空旅遊氣泡」，希望在雙方防疫工作做好的前提下望恢復兩地跨境一大步。為了減低傳染，兩地旅客必須乘搭專屬航班，實行的首15天每日一班抵港，航班班次會逐步遞增。

邱騰華指，香港出發往新加坡的旅客先要在香港做測試，最便宜可以在社區檢測中心進行，費用240港元，而新加坡並沒有要求到埗測試。他補充，只要旅客72小時內回程到香港，便不需要在新加坡再做測試。