23條｜黃英豪極嚴謹　反覆追問et cetera簡寫要唔要加一點？

《基本法》第23條立法是香港的憲制責任，負責審議草案的立法會議員自然不敢敷衍了事，民建聯議員黃英豪今日（14日）在委員會上正正表現其嚴謹態度，多次追問當局草案英文版本，如「et cetera」的簡寫是否必須要有一點，即「etc.」；「判斷」的英文「Judgement」正確串法不應有「e」等。



《維護國家安全條例草案》委員會今日（14日）繼續召開會議，審議政府昨日提出的修正案，其中黃英豪在條文英文版本查看當中是否有甩漏，為求令23條的中、英文版本皆盡善盡美。

當審議第93條「撤銷特區護照等」時，黃英豪除跟進條文修訂問題外，他更留意到英文版本中以「etc.」代表「等」，他說：「因為英文寫法，喺本來Cancellation of HKSAR passport後面加咗et cetera，即係etc，然後仲點一點，咁呢個呢，就比較特別啲，所以想請教一下草擬科。」

黃英豪又追問關法律條文問題，當署理律政專員蕭敏鏇僅解釋了條文修訂原因後，黃英豪再追問：「可唔可以答一答英文嗰個寫法？」

署理副法律草擬專員黃安敏道：「咁其實我哋而家喺個法例嗰到，我哋好慣常用個『等』字嘅對稱英文係『et cetera』啦，例如喺藍紙草案上其他條例，好多都有呢啲用法。」

政府律師確認要有一點

不過，如此答案自然不能滿足黃英豪，他再追問：「et cetera係咪一定要點一點㗎，後面？」他語音剛落，議會室內即傳來一陣笑聲，高級政府律師蔡天佑隨即補充說：「係啊，係啊，如果你查返英文字典呢，全部都係”etc.” 。」

judgement跟人大常委會串法

當討論到草案第107A「國安委的判斷和決定」時，黃英豪再次跟進英文版以「Judgement」代表「判斷」的寫法，他表示：「我喺網上check（查看）劍橋字典同埋英漢字典，『判斷』個英文『judgement』都係無『e』㗎（即為judgment）。」蔡天佑表示，該寫法源於人大常委員會就國安法第14條及第47條決定的英譯本，「佢個串法呢就係有個e嘅。」