擴建進入尾聲　立會議辦完成編配　料12月「搬屋」同一屋簷下辦公

撰文：文維廣
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立法會大樓的擴建工程接近尾聲，經議員協商後，擴建後綜合大樓9樓至14樓議員辦公室完成編配，全體議員預計今年12月搬遷至新樓層，在同一屋簷下辦公。

立法會大樓擴建工程進入尾聲，議員預計年底可遷入（梁君彥FB影片截圖）

立法會由70席增至90席，立法會大樓的空間不足容納全數議員辦公室，部分議員落戶一街之隔的中信大廈。立法會大樓因而進行擴建，主席梁君彥上月視察工程進展，指加建樓層已裝妥走廊天花機電裝備，承辦商正進行剩餘工程，預計議員樓層可於今年10月底左右竣工，期望年底前，於中信大廈辦公的45位議員及於大樓6至8樓辦公的所有議員，可搬到9至14樓的議員樓層。

據悉，每間議員的辦公室面積與現時相若，大約60平方米，每間議員辦公室均可與相鄰辦公室合併，方便同黨派議員善用空間。立法會最大黨、擁有19席的民建聯會進駐10樓，但由於樓層只有15個議員辦公室，當中4名民建聯議員的辦公室會在9樓，與工聯會、勞聯及林哲玄及陳凱欣同層。

經民聯則與自由黨及謝偉俊進駐港11樓，該樓層更設有空中花園。G19議員會在12樓，其中3人則要到13樓與新民黨及多名單頭議員同層；而剛好是15人的C 15則進駐14樓。

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