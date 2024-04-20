夏寶龍求變論｜張欣宇：政府要變「服務型」　不能迴避工程成本高

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍星期一（15日）透過視像在全民國家安全教育日上發表主旨演講時，提醒香港勿以老眼光看待新形勢，要積極求變主動適應新時代。香港新方向立法會議員張欣宇接受《香港01》訪問，分析指現時香港市場的需求端和資金端已出現變化，政府也要改變心態，由昔日「收租型」政府變革成「服務型」政府，更貼心照顧產業發展，且不能再迴避應對工程成本高的問題，並對症下藥，方能提升競爭力。



張欣宇（資料圖片/馮子健攝）

夏寶龍當日提及要使港人認識到墨守陳規，固步自封沒有出路，逆水行舟，不進則退，必須積極識變，應變，求變，在由治及興新起點激發港人開拓創新，靈活應變，引領各行業升級轉型，團結拼搏的內生動力。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析指，是中央提醒香港在發展過程中須保持危機感，應拋棄「小政府、大市場」思維，由政府牽頭處理香港深層次問題，而張欣宇也認為政府的角色必須作出改變。

張欣宇說，現時面對高息環境，香港現時面對的情況與過往接近零息環境不同，內地市場需求明顯提升，需求端和資金端出現變化，因而出現的挑戰和困難，明顯已不可能自行化解，需要主動變化和創新。

「收租型」思維不變 香港易遭取代

他續說，中國改革開放後，要和世界做生意，作為主要窗口的香港因而逐漸變成交易場地「抽佣收租」，「收租型」政府亦因而發展成形。惟時移勢易，香港社會本身正面對人口老化、褔利開支和市區重建龐大開支等問題，同時高息環境蠶食了收益，內地又已處於高水平開放，體系也愈來愈完善，若政府再維持昔日「收租型」不變，本港地位愈來愈容易會被取代，認為香港需要有新形態。

以前低息時資金成本低，講緊可能0.5%，(企業收益)可能收3至4%，business model已經make sense，現時資金成本要4至5%，企業扣除成本後，收益好低，靠收租型模式(帶來的收益)已經行到盡頭。 香港新方向立法會議員張欣宇

此外，環球交通愈來愈完善和便捷，地理位置的考量顯得愈來愈次要，張欣宇直言現今世代要較量的是「服務」，惟香港一直以來對產業發展的「服務」不夠貼心，或者可以說是從來不認為要照顧產業。他認為，現在是時候改變心態，政府要變身「服務型」政府，助力降低營商成本，推動產業在香港成事。

推改革降營商成本 勢必觸動既得利益者

但港府過去一貫以本港的稅率低為向海外招徠的重點招數之一，難道這一招已不足「照顧」企業的需要？張欣宇承認包括低稅制和有穩定政策等屬本港營商環境優勢，能讓投資者有信心，但認如今單靠這些已很難有大突破，認為香港必須向降低營商成本推進。

他指，營商成本又可分為資金成本、工程成本和行政審批流程等部分，至於哪一項要最先處理，張欣宇思考一下說：「講嚟講去都不能迴避工程成本」。他解釋，要發展必然面對工程造價問題，香港的工程成本較鄰近地區如深圳竟貴五倍，但物料和機械價格按理兩地分別不大，導致高成本的其他原因或涉工人薪金、施工成本等，但認為香港至今仍未能分析出當中價格最貴的環節所在。

張欣宇認為，首要是找出工程成本最貴部分所在，再對症下藥，尋找可行方法降低價格，否則在參與全球競爭時，難有好結果。此外，因息口高企導致資金成上升本同樣不容忽視，聯繫滙率制度下，以美元融資成本高，他相信轉用人民幣融資對控制成本也有幫助。此外，他認為本港現時各類牌照申請手續極為繁複，有必要簡化流程。

至於普遍認為是推高本港營商成本「元凶」的地價因素，張欣宇反而認為，香港將要發展北部都會區，並預期北都將能大量增加土地供應，相信屆時土地成本可相應降低。他指，地價成本可能仍會令投資者卻步，但賣地並非發展的唯一出路，認為政府可探討股權模式供地，也可滿足投資者的考量。

但改革從來不是易事，張欣宇也預視要在降低本港營商成本過程中，可能觸動既得利益者，建議政府必須爭取民意支持。

政府要轉變思維，有決心有擔當，維持現狀不會自動變好，要向公眾解釋清楚背後的邏輯，讓改革有民意基礎。 香港新方向立法會議員張欣宇

北都成為解決問題的期望所在，但按政府的行動綱領，2027年或之前，北都的發展預目才啟動收地程序，2032年或之前平整四成新發展地土地，還有一段長時間才可達至大量土地供應，香港可以等嗎？

張欣宇承認，進行改革的時間已不多，認為必須在一至兩屆政府內完成，以新模式進行北都發展，香港方能輕裝上陣，否則屆時商業可行性會面對巨大壓力，變相又窒礙北都長遠發展，環環相扣。

(無改革，到時無人落戶？)，咁你做畀邊個呢？或者有咩資源去做？條數計唔掂點做？要令出面啲人嚟投資先能夠帶動，就算人借錢都要有人肯借，借錢都係投資嚟，要信你有回報先借。 香港新方向立法會議員張欣宇

而張欣宇提倡香港要多用人民幣融資，正牽涉到香港經濟的支柱之一的金融產業。他提到作為人民幣離岸中心，香港有充足的人民幣儲備，認為深化香港作為人民幣離岸中心的角色，可更進取更大刀闊斧地推出更多人民幣投資產品，例如容許港股和基金以人民幣收款付款等。

他又建議調低互聯互通機制包括滬港通和深港通門檻，包括投資者帳戶資產要求等，讓更多國際資金可通過香港進入內地資本市場，也讓內地資金通過香港連接全球資本市場，香港可爭取中央支持，做到內外循環中的連接者，助力消除資金外匯流出的風險，同時帶旺金融市場。

願景係喺香港買到嘅（金融）產品同喺灣區城市買到嘅完全一樣，同時錢無流出外匯體系。 香港新方向立法會議員張欣宇

推動更多人民幣交易 有利推動教育產業

而推動多用人民幣貿易，協助降低融資成本的同時，張欣宇認為也有助本港的教育產業改革。他解釋，香港國際化的教育，對人才尤其內地人有吸引力，惟本地中學、專上院校校園太細，建議政府加快院校的土地供應，並以人民幣融資進行建設。他指早有金融機構看見商機，願意出錢投資教育城，建議可借人民幣建設教育設施，日後以學生用人民幣支付的學費還款，形成完全用人民幣的投資過程，免受匯率影響，相信有助減低融資成本。政府只需要提供土地作公私營合作，達到長線投資。他強調，教育產業可帶來很大的經濟效益，因為除了學費收益，他們留港期間的衣食住行等使費，不容小覷，還有的是這些在港培訓的人才，日後可能在香港落地生根，成為本港勞動力的新力軍。

張欣宇認為，「一國兩制」下的香港，可以有很大發展空間。