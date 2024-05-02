勞工處更新防中暑指引　工聯會倡改為工作守則加強僱主責任

勞工處今日（2日）更新《預防工作時中暑指引》，將工作暑熱警告與極端酷熱天氣警告掛鈎，並調整警告取消機制，避免頻繁「彈出彈入」。



工聯職安健協會及民建聯立法會議員顏汶羽均歡迎修訂，認為有助僱主安排適當的休息時間。



酷熱天氣下，戶外工作者有中暑風險。（資料圖片/廖雁雄攝）

新機制按天文台酷熱警告發出 最少1小時

《預防工作時中暑指引》去年5月實施，但由於溫度不停變化，曾出現數十分鐘內發出、撤銷再發出警告，令人無所適從。勞工處今日起更新指引，將工作暑熱警告與極端酷熱天氣警告掛鈎，每當天文台發出極端酷熱天氣警告，黃色工作暑熱警告就會生效。又進一步調整工作暑熱警告取消機制技術參數，每次維持最少1小時，如暑熱警告穩定下降下考慮取消，避免警告「彈出彈入」。

工聯會促強制聘請合資格人士做風險評估

工聯職安健協會同意有關調整，強調僱主有責任參考《預防工作時中暑指引》中的內容，為僱員安排適當的休息時間，以及提供適當的防暑措施及設備，減少因中暑帶來的意外發生。

對於現時的指引僅屬建議性質，協會要求改為工作守則，令到僱主及僱員均有責任去實行，以減低意外發生的機率。協會亦認為要立法強制執行指引當中的風險評估，並制定適合工作環境的防暑熱措施，建議勞工處參考密閉場地的安全評估方法，要求合資格人士在現場進行評估。

至於暑熱指數，協會認為目前只有京士柏和雙魚河兩個監測站，不足以反映全港情況，建議增設更多監測站。

在地盤工作的工友在烈日下酷熱難擋。（資料圖片）

顏汶羽倡制訂特殊情況停工安排

顏汶羽亦認為，新做法有助僱主預先制定合理而可行的工作安排和應變措施。不過顏汶羽亦強調，該份守則只屬於指引及參考，沒有法律約束力。至於極端天氣之下的停工安排，顏汶羽期望政府再次考慮制定「特殊情況時期」的停工安排，立法賦予特首會同行政會議權力，在充份評估後發佈命令，將某日或某時期定為「特殊狀況時期」，以便啟動非緊急服務僱員停工安排。

他又提到，若天氣警告訊號除下後因交通癱瘓未能如期上班，可視為特殊情況，僱主不得扣減僱員人工、津貼或假期，亦不能因此解僱員工。