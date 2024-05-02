一個活動兩間房一雙男人兩頭走　謝展寰爬啖飯即轉場｜政壇諸事町

由立法會議員尚海龍創會的高才通人才服務協會，今午（2日）舉行午餐會，呼籲會員響應政府的環保措施，並邀請了環境及生態局局長謝展寰、飲食界立法會議員張宇人，以及香港餐飲聯業協會會長黃家和出席。



不過協會安排兩個房間舉行活動，更需要穿過走廊到電梯大堂，再拍卡才可走到另一間房。而謝展寰便先在其中一個房間打開飯盒，與黃家和及參與者交流，但不足半小時「櫈都未坐暖」，便立即轉場至張宇人所在的房間繼續吃飯，黃家和則沒有跟隨。而活動大合照亦分別在兩間房進行，尚海龍和謝展寰「兩邊走」，並無四人同框的畫面。



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高才通午餐會分開兩間房舉行 中間隔着電梯大堂

由立法會議會尚海龍創會的高才通人才服務協會，於今午舉行午餐會，有約數十名「高才通」人才及其子女參與，並邀請了謝展寰、張宇人以及黃家和出席。

不過與一般的活動不同，午餐會分開兩個房間舉行，協會首先安排一眾記者在面積較小的房間等待。雖然集合時間為12時45分，惟臨近下午1時，上述3位嘉賓仍未抵達，只見參與者正在進食飯盒，而尚海龍正呼籲高才通學習廣東話，並交流兩個月學有所成的心得。

謝展寰（右一）打開飯盒不久，「櫈都未坐暖」便立即轉場繼續吃飯。（廖雁雄攝）

黃家和拍照期間 張宇人突然在另一間房接受「扑咪」

下午約1時許，黃家和率先到達房間，參與者積極發問奶茶相關的問題。謝展寰則在不久後到場，他形容高才通為香港需要的人才，呼籲他們支持使用環保餐具，並在分享過後坐下來一邊與黃家和交流，一邊品嚐白汁雞皇飯盒，但此時仍未見張宇人的蹤影。

其後有記者向黃家和打招呼，後者隨即在信封中取出平日使用的環保餐具，不過正當記者一擁而上拍照之際，提早轉場的攝影記者突然在WhatsApp通知，原來張宇人正在另一個房間準備「扑咪」接受提問，嚇得一眾記者立即轉場。

黃家和留在第一間房 無四人同框大合照

但奇怪的是，兩個房間並不相近，記者離開第一間房間後，要穿過走廊返回電梯大堂，更要等待職員拍卡，才可進入樓層的另一邊，再走往張宇人身處的房間。而該房的面積明顯較前一間大數倍，可容納更多參與者，亦有足夠空間擺放攝影器材。

而張宇人接受傳媒訪問後，謝展寰及尚海龍已不知何時「閃現」到場，繼續邊進食飯盒，邊與在場人士交流，僅黃家和沒有跟隨。因此該活動的大合照中，並無四人同框的畫面，而一眾記者直到活動結束，亦沒有機會再回到上一個房間，向黃家和「扑咪」提問。

尚海龍解釋︰空間不足難容納眾多參與者 需訂兩間房

據了解，當時現場有記者向謝展寰的助理了解，獲回應指「局長都係跟佢哋Order轉場」。而尚海龍其後解釋，由於空間不足，難以容納眾多參與者，需要預訂兩個房間分別舉辦活動。