外交部駐港特派員崔建春　分別會見外國駐港領團長及馬會高層

外交部駐港特派員公署特派員崔建春今日（2日）分別會見外國駐港領團長、匈牙利駐港總領事柯泰安，以及香港賽馬會主席利子厚、行政總裁應家柏及公司事務執行總監譚志源一行。



外交部駐港特派員公署特派員崔建春（右）與外國駐港領團長、匈牙利駐港總領事柯泰安會面。（外交部駐港特派員公署）

崔建春稱讚柯泰安總領事在港工作9年來，推動中匈關系、港匈合作向前邁進，特別是任駐港領團長以來與公署及特區政府緊密合作，為促進香港與各國經貿、人文、科創等領域合作發揮建設性作用。崔並表示，公署重視發揮領團作用，願同各國駐港總領館加強交往，積極聽取意見建議，協助領團更好把握好各國和香港發展機遇，助力合作走深走實。

柯泰安代表駐港領團歡迎崔建春特派員到港履新，充份肯定「一國兩制」香港成功實踐，對香港由治及興再創輝煌充滿信心，將認真履行領團長職責，推動領團同公署及香港各界深化務實合作，推動香港繁榮發展。

雙方並就中匈關系、港匈合作及其它共同關心的話題交換了意見。

另外，崔建春亦會見了利子厚、應家柏和譚志源一行，副特派員潘雲東參加會見。

崔建春感謝賽馬會一直以來對公署工作的支持，鼓勵賽馬會繼續心繫國家和香港發展，支持香港各界全方位拓展對外交流合作，協助培養青少年愛國情懷和國際視野，講好香港故事和「一國兩制」成功實踐故事。

賽馬會一行人介紹了賽馬會推廣馬術運動、與內地開展相關項目合作，以及支持公益慈善事業發展等，表示願發揮所長，為香港邁向由治及興添磚加瓦，更好服務國家發展大局。