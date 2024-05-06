鄭雁雄：香港迎來做好經濟大文章全新時期　但不能忘記固治以保興

中聯辦主任鄭雁雄今晚（6日）出席活動時表示，落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例》生效後，香港迎來「做好經濟大文章、以發展促進穩定的全新時期」。他強調推動「由治及興」不能忘記「固治以保興」，須一直維護國家安全。



港區省級政協委員聯誼會今晚舉行第七屆理事會就職典禮，鄭雁雄致辭時指，今年是但75周年國慶適逢《基本法》23條順利立法，香港迎來做好經濟，以發展促進穩定的全新時期，寄語政協要有更強烈的愛國愛港意識，希望聯誼會當好國家安全的守護者、「由治及興」的先行者以及愛國社團建設的示範者。

他又指站在新的起點上，香港發展的內外環境正在發生深刻變化。歷史昭示，香港的發展史，是一部在思變、應變、求變中實現自我超越的歷史。有偉大祖國作堅強後盾，有全體港人團結奮鬥，香港由治及興未來可期、前景廣闊，相信聯誼會一定能夠乘勢而上，奮發有為。

他讚揚聯誼會一直展現「愛國愛港鐵軍的堅強意志和擔當作為」，並期望港區省級政協委員協助守護國家安全底線，全力支持特區政府拚經濟、謀發展、惠民生。

特首李家超致辭時表示，希望各港區省級政協委員以「敢於創新、善於應變」的態度，為香港未來發展出謀獻策，繼續在商貿、科技、文化交流等不同領域擔當香港與內地的橋樑，鼓勵各界共同參與國家建設。他又期望一眾港區省級政協委員協助推動愛國主義教育，透過分享自身經歷和體會，加深市民特別是年青人對國家的認同、歸屬感和責任感。