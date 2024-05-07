李家超對金融界3點期望　發揮香港國際化特點、用新思維解決問題

行政長官李家超出席今日（7日）政府舉辦的「推動內地與香港金融市場聯動發展研討會」致辭時，對本港金融業界提出三點期望，包括業界更加積極實踐推動香港融入國家發展大局；更重視創新，運用新思維及方法等解決問題；及期望業界繼續努力發揮香港國際化特點，向海外說好香港故事。



李家超對金融界提出三點希望（政府新聞處影片截圖）

李家超指，香港作為國際金融中心及融資平台的功能覆蓋面需要進一步提升，期望業界把握機會拓展業務至新興市場及領域，吸引更多境內外資金和企業來港；並利用科技提升效率和增強競爭力，貢獻國家高質量發展。

引述夏寶龍講話：香港的繁榮非幾篇文章或幾聲「鼓譟」能唱衰

他認為，香港金融業界了解本港金融市場過人之處、實力和吸引外來投資者的優勢，認為由業界向投資者推廣香港市場和吸引投資是最適合。他引用中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍的講話，香港的繁榮並非幾篇文章或幾聲「鼓譟」就能唱衰，只要業界善用自身國際網絡，與政府共同努力，香港的國際金融中心輝煌故事將更精彩。

李家超說，目前香港社會安全穩定，全力拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福，香港與內地市場進一步聯動發展，可以增強內地金融市場競爭力，吸引更多資金及企業，帶動經濟發展，讓市民分享成果。

財政司長陳茂波致辭指，上月中證監進一步公布5項推進兩地市場雙向流通的措施，再次申明中央政府全力支持香港長期保持獨特優勢和地位，鞏固提升國際金融中心的地位，對推動香港證券市場的發展，發揮了正面積極的作用。

陳茂波預計擴大「滬深港通」ETF範圍的業務及技術準備工作，將於3個月內完成。

他指，本港金融監管機構和交易所，正就與內地相關部委和機構推進有關措施積極聯繫，緊密協商細節，其中預計擴大「滬深港通」ETF範圍的業務及技術準備工作，將於3個月內完成。政府會全速推動落實其他措施的工作，適時向市場公布。

積極推動在港推出「國債期貨」及將大宗交易納入「互聯互通」機制

陳茂波指，當局亦正積極推進落實另外2項雙方已取得共識的項目，包括在香港推出「國債期貨」，為在香港投資國債的境外投資者，提供有效的離岸風險管理工具；亦正推動將大宗交易納入「互聯互通」機制，提升大額交易的成交價格及時間的確定性及透明度，讓投資者更有效調整資產配置及減低交易成本。他指，特區政府及監管機構會與中央部委保持緊密溝通，爭取中央支持，進一步擴展「互聯互通」及優化相關安排，例如拓寬「互聯互通」的產品覆蓋面等，期望可以借助香港市場、制度、人才及資金的優勢，服務國家以科技創新為主導的「新質生產力」發展，同時提升本地市場的發展動能，吸引更多的企業及資金參與。

出席研討會的還包括中聯辦經濟部部長徐衛剛、財經事務及庫務局局長許正宇、證監會主席雷添良、金管局總裁余偉文、港交所主席唐家成等。