謝偉俊一條問題遭政府「斬件」四條回答　質疑惹誤導｜政壇諸事町

選委界立法會議員謝偉俊近日一條預算案書面提問引起關注，提到庫房財赤下政治助理職位有否縮減空間，惹來部分政助有微言，認為是暗諷他們表現欠佳。



謝偉俊今天（8日）親自解話，稱原來當時就財赤下節約開支一連發出3條問題，其中一條關注政治助理職位的題問，原本是一併提及特首政策組。另外兩條問題則關注「編外職位」、「資源效率優化計劃」，結果政府「斬件」分解成四條問題回答。謝偉俊說，部門各自回答不但未能聚焦回覆，也可能構成混亂及誤導，「四個政策局招呼一條提問成本恐達2萬蚊」。



謝偉俊一條提問遭政府「斬件」四條回答

謝偉俊今天（8日）在Facebook貼出預算案提問原本版本，涉及3條問題：（一）除推行公務員編制零增長外，亦將零增長延伸至「編外職位」？；（二）檢討特首政策組、政治助理等職系，有否人才「過盛」或「過剩」，有否縮減空間？；（三）將「資源效率優化計劃」意欲騰出的百分之一經常開支，調高一個百分點至百分之二，提升運用資源效率？

不過，政府「斬件式」答題，將謝偉俊提問分解成四條問題，其中「檢討政治助理職位，有否人才「過盛」或「過剩」，有否縮減空間？」，獨立成為一條問題，成為關注焦點，沒提及特首政策組，另外有關「編外職位」和「資源效率優化計劃」的兩條問題，亦獨立拆開處理。

謝偉俊說，政府硬將原本一條完整提問「分解」，再由部門各自公布回答，有別於立法會大會書面質詢處理方法，質疑不但未能聚焦回覆主體問題，也有可能構成混亂及誤導傳媒及市民。（資料圖片/梁鵬威攝）

謝偉俊：硬將提問「分解」可能構成誤導 質疑耗資源

謝偉俊說，政府硬將原本一條完整提問「分解」，再由部門各自公布回答，有別於立法會大會書面質詢處理方法，質疑不但未能聚焦回覆主體問題，也有可能構成混亂及誤導傳媒及市民，費時失事，「難怪經常有批評回答一條預算案提問成本近5200元，政府年耗3800萬元，回答預算案提問開支過高」，直言「四個政策局招呼一條提問成本恐達2萬蚊」。他說，政府帳目委員會可能又有潛在衡工量值議題，