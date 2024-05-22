立法會通過引入薪俸稅標準稅率兩級制　議員憂損本港簡單稅制

立法會今日在不記名表決下，三讀通過《2024年稅務修訂條例草案》，引入薪俸稅和個人入息課稅的標準稅率兩級制，及提高居所貸款利息和住宅租金的扣除限額，以支援有新生子女的家庭。雖然，多名具商界或專業背景的議員稱，憂慮兩級制有損本港簡單稅制，但政府強調實施標準稅率兩級制後，本港稅制仍然非常簡單，無損香港的營商環境。



立法會通過《2024年稅務修訂條例草案》，引入薪俸稅和個人入息課稅標準稅率兩級制（資料圖片/夏家朗攝）

多名有商界或專業背景的議員關注兩級制會否影響本港簡單稅制，憂慮長遠影響本港競爭力。經民聯主席、立法會議員盧偉國指，建議引起工商專業人士憂慮，認為政府為應付一時財政壓力，調整標準稅率，將影響海內外人才來港發展意欲，或得不償失，香港多年來沒有實行累進稅制，今次打破缺口，令人擔心港府是否轉變方向。

金融界議員陳振英認為，香港一直受不同投資者青睞，原因是簡單低稅制。近年國際稅務環境的發展，尤其受到來自歐盟的壓力，香港的稅制已受到一定程度衝擊，認為今次調整打開了一個缺口，認為港府今後要好好拿捏，避免成為一個持續的趨勢。他希望政府持續關注標準稅率兩級制，對本港競爭力的影響。

自由黨議員李鎮強則認為，引入標準稅率兩級制，變相與維持簡單低稅制加強競爭力的初心背道而馳，更形容為：「打開潘朵拉盒子」，擔心先例一開，政府日後再面對財政壓力時，再調高稅率或調低500萬元年薪的下限，恐打擊海內外專才來港。

財經事務及庫務局長許正宇強調，簡單、稅率低的稅制是香港長遠以來的優勢之一，建議引入的標準稅率兩級制，是在現有稅項範圍內調整標準稅率，政府已平衡財政需要、納稅人的負擔能力，及維持簡單、低稅率稅制的重要性，亦有充分考慮香港及鄰近稅務管轄區的稅務競爭力，相信實施有關調整後，本港的稅制仍然非常簡單，無損香港的營商環境。

政府料每年增加逾9億元稅收

本年度預算案提出，實施薪俸稅和個人入息課稅標準稅率兩級制，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬元的納稅人的稅額時，首500萬元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬元部分則以稅率16%計算。預計約12000名納稅人受影響，佔納稅人總數0.6%，政府收入每年增加約9億500萬元。