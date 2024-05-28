林筱魯不滿北都產業發展仍在「研究再研究」　政府否認紙上談兵

立法會北部都會區發展事宜小組委員會今日（28日）召開會議，創新科技及工業局向立法會交代北部都會區最新發展情況。本身是城市規劃師的委員會副主席、選委界立法會議員林筱魯指，文件提出香港創科佈局，惟具體要求及規劃仍難以具體想象，產業發展經常仍在「研究再研究」，認為發展停留在概念及研究階段。



但創新科技及工業局副局長張曼莉指，研究非紙上談兵，招商引資工作沒有停頓，有邀請企業先落戶科技園再視乎其他規劃推進。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒稱，規劃基建需要時間，北部都會區部分地塊接近可以供應階段，招商引資工作繼續進行中；部分城規程序希望今年展開，及後地塊可以供應市場，就不同範疇局與局之間都有緊密合作。



劉國勳關注深港協作

委員會主席、民建聯立法會議員劉國勳質疑，港深創新科技園深圳園區已在運作中，日後河套區域的創科設施落成需要協作，規劃連接時會否考慮增加小口岸及橋樑，人員及資訊的流動是否仍在商討中。

張曼莉指正與深圳溝通緊密，有不同專班討論，促議員放心，有詳情會與立法會介紹。連接路方面，創新科技及工業局首席助理秘書長張潔華指有與深圳市政府討論，原則上支持香港園區西面增加連接路，細節上仍在討論，會考慮可否設「白名單」讓相關人員直接通過。

嚴剛促為北部都會區引入內地電力

商界立法會議員嚴剛問及可否輸入內地電力，以滿足北部都會區電力需求。惟丘卓恒指出，引入內地電力受制於2033年才到期與電力公司之間的管制協議計劃。他又指，在土地開發階段，政府對電力供應的足夠性、穩定性已十分重視，明白創科用地的電力需求更高，政府已與中電聯絡，就不同用地作出規劃建設。

何俊賢促發展兼容傳統

民建聯漁農界立法會議員何俊賢稱，部分流浮山商戶擔心創科影響原有生態及產業結構，促政府發展時兼容傳統，尊重原有使用者。

張曼莉表示，整體的發展綱領強調生態保育建設。丘卓恒補充指，流浮山發展後將設有鐵路站，面貌會有轉變，惟海鮮街等會建議保留及有適當提升，政府對此有信心做好。