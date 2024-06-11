直播｜李家超行會前見記者　港大高層內鬥風波料成焦點

行政長官李家超今天（10日）出席行政會議前會見傳媒，預料記者關注港大校長張翔與港大校委會主席王沛詩近期矛盾加劇，上月底「特襲式」任命副校長暫任風波，更愈演愈烈。據了解，李家超已約見了張翔及王沛詩，向二人力陳需良好溝通和互相合作，並提議成立協調小組跟進。《香港01》全程直播。



李家超首先表示，香港有一名載荷專家入選成為預備航天員，體現三個重要意義，一是「一國兩制」的獨特地位讓香港人能夠參與，二是凸顯國家重視香港的科研發展，三是顯示香港青年實現夢想的決心和毅力。至於載荷專家的身份，則基於保密原則暫未能公佈。

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李家超：從新聞知悉港大內部事件 責成教育局去了解

香港大學校長張翔與校務委員會主席王沛詩近期的矛盾升溫，緣於校委會在校長張翔反對下，通過7個暫任副校長任命，教育局早前表明不介入事件。作為港大校監的行政長官李家超被問到如何解決兩人內鬥時說，自己都是從新聞報道中知悉港大內部事件，指港大是一所成功大學，他與全港市民都期望港大有良好管治，已經並責成教育局去了解事件，局方會向他匯報，再商討如何跟進。

▼6月5日 港大校長張翔在副校長風波首現身▼



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校監李家超親自約見張翔及王沛詩 提議設協調小組

據了解，李家超已約見了張翔及王沛詩，向二人力陳需良好溝通和互相合作，並提議成立協調小組跟進。消息指李家超就此事約見張翔不止一次，有知情人士表示，港大這次風波也波及正遴選校長的中文大學，有獲邀應徵的美國學者，鑑於港大風波已拒絕邀請。