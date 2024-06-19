調高職安罰則後有8宗檢控　議員質疑無用　政府：判罰是法庭決定

政府去年修訂《職業安全條例》，包括提高罰款額至1000萬元，及最高可監禁2年，惟工業意外仍不時發生。勞聯主席、立法會議員林振昇今日（19日）在立法會提出質詢，促政府交代最近工業意外的數字，並質疑修例後仍是「狐假虎威」，促全面檢視條例的可操作性。



身兼行會成員的工聯會會長、立法會議員吳秋北亦表示，《職業安全條例》修訂後，同樣是入罪少、罰則輕，認為修例沒法制止工業意外發生，反問「咁法例有咩用呢？」



林振昇發言。（林靄怡攝/資料圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，在2023年4月28日至2023年底，及本年1月至5月，分別有19宗以及10宗致命工業意外。他又稱，2023年法例通過至今年5月，勞工處有就8宗致命工業意外引用《職業安全法例》，並提出111項檢控，其中一宗完成聆訊，罰款5萬元。對於立法形式推動業界採用建築安全設計，孫玉菡稱社會未有共識，現階段應以合作非立法方式應用建築安全設計。

林振昇：條例狐假虎威 吳秋北：局方答覆不理想

對此，林振昇質疑政府如何理解《職業安全條例》的修例原意，稱條例都是「狐假虎威」，承建商真正擔憂的是發展局將其從承建商名冊除名，促政府重新檢視《職業安全條例》。同屬勞聯的立法會議員周小松表示，政府未有就個案提出上訴，質疑如何讓社會認為局方有信心打擊職業安全罪行。

吳秋北更直言局長答覆不理想，認為修例都沒有辦法制止工業意外發生，反問「咁法例有咩用呢？」認為需要就工業意外展開調查，研究更有針對性作用的措施。

勞工及褔利局局長孫玉菡。（歐嘉樂攝）

孫玉菡表示，修例時已經詳細討論細節，現時法例已經反映情況，但每一個個案如何判罰是法庭決定。他又稱，當時政府有答應，條例實施2年會再向立法會交代，希望議員給予時間。此外，他表示就每一宗意外，政府都會仔細跟進，職業安全改善都要多管齊下。

甯漢豪：政府會為輸入勞工提供培訓

此外，民建聯立法會議員顏汶羽表示，建造業有輸入外勞計劃，質疑如何向外勞推行職業安全教育。發展局局長甯漢豪稱，審批外勞輸入要確保有充足經驗，而建造業輸入勞工有指定宿舍用地，政府都會提供相關培訓。