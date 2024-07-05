立法會與駐港領事交流酒會　美總領事：港美關係面對挑戰

立法會今日（5日）舉辦駐港領事交流酒會，美國駐港總領事梅儒瑞也應邀出席。梅儒瑞酒會後稱，現時香港與美國的關係正面對挑戰，感謝仍獲立法會邀請。至於具體面對的挑戰為何，他回應指自己一直有公開談論，包括香港的人權問題、國安法、47人案和黎智英案等。



立法會主席梁君彥致辭時，讚揚現屆議會「高效率」，又形容香港現時「充滿生氣且繁榮」，梁美芬及狄志遠議員均表示未有與到場領事談及政治議題。



梁君彥致辭開首指，本屆立法會為首屆落實「愛國者治港」後的議會，讚揚現屆立法會「高效率，站着城市利益角度設想」，統計立法會在休會前，任期內成功通過74個議案，與同期相比上升32%，財委會亦批出186個議案，撥款超過5,000億元，與同期相比上升32%。他又提起《香港國安法》、《基本法》第23條立法，完成憲制責任，又形容香港現時「充滿生氣且繁榮」，且其獨特優勢維持不變。

議員與領事未有談及政治話題

經民聯立法會議員梁美芬表示，近年與個別國家因意識形態減少交流 ，香港作為外向型經濟體，應該踏出溝通的重要一步，又稱「交流不能急」，而立法會正是適合的平台。她感覺今天交流氣氛良好，自己並沒有談及政治話題，主要與其他領事談有關文化的話題，例如在港舉辦突出他們所屬國家文化的活動。

新思維立法會議員狄志遠表示，剛才有與美國駐港總領事梅儒瑞交流，無談論政治議題。他稱新思維本打算7月或者8月到美國視察，惟現時美國選戰激烈，考慮延遲到10月出發，梅儒瑞稱會協助安排。此外，狄志遠引述梅儒瑞表示，恆常交流對雙方是好事，而梅儒瑞去年亦有到立法會出席交流酒會。

而梅儒瑞於酒會後表示，現時香港與美國的關係正面對挑戰，感謝仍獲立法會邀請出席酒會。被問及具體面對的挑戰時，梅儒瑞稱他一直有公開談論，如香港人權問題、國安法、47人案和黎智英案等。

埃及領事歡迎非中國籍居民可申領回鄉證

埃及駐港總領事Baher Sheweikhi對參與這次酒會感榮幸，被問及對香港近年變化會否有憂慮，他表示沒有，認為香港發展順暢，又歡迎非中國籍居民可申領回鄉證。