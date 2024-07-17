港車北上預約日均1900宗　會否縮短預約期限　運輸局：會適時優化

港車北上推出逾年，運輸及物流局今日（17日）稱，截至本月1日，運輸署已向成功申請「港車北上」的車輛累計簽發約7.1 張封閉道路通行許可證，當中約6.5萬張為現時有效。該局又指，粵港兩地政府同意為「港車北上」設立網上預約出行系統，今年一至六月，每日平均預約出行宗數約為1,900宗，被問會否考慮進一步縮短預約出行及取消預約出行的期限？運輸及物流局稱，運輸署今年2月起已優化預約安排，運輸署會與香港和內地相關部門繼續密切留意「港車北上」申請人的預約情況，並保持緊密溝通，適時推行優化措施。



港車北上實施一周年，運輸局及運輸署至6月19日已接獲8萬宗申請。（資料圖片/張浩維攝）

累計簽發約7.1萬張許可證

「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」實施已有一年，運輸及物流局局長林世雄書面答覆立法會議員梁文廣提問稱，截至本月1日，運輸署已向成功申請「港車北上」的車輛累計簽發約7.1萬張封閉道路通行許可證，當中約6.5萬張為現時有效。

復活節長假首日預約5000宗 單日最高

林世雄稱，為有序落實「港車北上」，粵港兩地政府同意設立網上預約出行系統，供獲發許可證及內地電子臨時入境機動車牌證的車輛預約出行。以今年1月至6月期間為例，每日平均的預約出行宗數約為1,900宗，而單日預約出行最高紀錄為今年3月29日（星期五）的約5,000宗，以現時「港車北上」的安排，足以應付有關出行需求。

梁文廣問會否考慮進一步縮短預約出行及取消預約出行的期限至指定出行日子前一個曆日的中午十二時後，以更好地便利市民使用大橋，充分釋放大橋的效能

林世雄回應稱，粵港政府同意車輛必須透過系統預約指定日子及時間出行，運輸署今年2月起已優化預約安排，縮短預約出行的期限及取消預約出行的期限，分別由兩個曆日及三個曆日大幅縮短至出行日子前一個曆日的中午十二時或之前。林世雄指，運輸署會與香港和內地相關部門繼續密切留意「港車北上」申請人的預約情況，並保持緊密溝通，適時推行優化措施。