張馮泳萍8月出任旅遊事務專員　工業貿易署、地政總署亦換班

政府公告，現任公務員事務局副秘書長張馮泳萍將於8月12日出任旅遊事務專員，現任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）廖廣翔於8月19日出任工業貿易署署長，現任財經事務及庫務局副秘書長（庫務）羅淦華將於9月5日出任地政總署署長。



政府早前公告，現任旅遊事務專員沈鳳君將於7月29日出任出任文化體育及旅遊局常任秘書長，工業貿易署署長黃少珠將於8月5日出任商務及經濟發展局常任秘書長，地政總署署長黎志華於7月23日出任財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）。



張馮泳萍（公務員事務局）

張馮泳萍1992年9月加入政府，2012年4月起出任教育局副秘書長，2017年10月起出任前民政事務局副秘書長，2020年8月起出任公務員事務局副秘書長，並於2022年4月晉升為首長級乙一級政務官。

廖廣翔（公務員事務局）

廖廣翔1996年6月加入政府，2019年8月起出任財經事務及庫務局副秘書長（財經事務），2022年7月起出任財經事務及庫務局副秘書長（庫務），並於2023年4月晉升為首長級乙一級政務官。

羅淦華（公務員事務局）

羅淦華則於1996年7月加入政府，2011年4月起出任財經事務及庫務局首席助理秘書長（財經事務），2015年7月起出任發展局副秘書長（規劃及地政），2020年8月起出任財經事務及庫務局副秘書長（庫務），並於2022年4月晉升為首長級乙一級政務官。