楊何蓓茵：員工有忠誠於服務機構的心態　才能創造最大價值

公務員事務局局長楊何蓓茵昨日（26日）出席香港童軍總會舉行的「第四十次童軍領袖聚餐 - 嘉賓之夜」，表示人事管理是任何機構裡不能被忽略的工作，也是機構領袖最重要的責任之一。好的領袖把人力資源用得最好，強化團隊的團結性，朝着共同目標進發，這對於建立良好機構文化，並為機構的長遠穩定發展，打下堅實的基礎。



她表示，好的領袖有一定的使命感，必須抓緊的是心態和機構文化的培養，因為心態和機構文化是根本，員工有忠誠於所服務機構的心態，擁抱機構的文化，才會為機構創造最大的價值。



楊何蓓茵（左二）。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵：意識、意志和能力對領袖而言不可或缺

香港童軍總會昨日（26日）晚上，舉行「第四十次童軍領袖聚餐 - 嘉賓之夜」，楊何蓓茵說，領袖需要把人力資源運用得最好，關鍵是把合適的人放在合適的位置，這樣往往已有事半功倍的功效。

她表示若要成為一位好領袖，人事管理的意識、意志和能力是必不可少的，當中能力所講求的是智商（以智慧拿捏管理的分寸）、情商（處理個別團隊成員時要理解和處理對方及自己的情緒）和勇氣（作出艱難的決定），三者同時兼備。

香港童軍總會舉行「第四十次童軍領袖聚餐 - 嘉賓之夜」（楊何蓓茵Facebook）

公務員學院設計有系統的培訓

楊何蓓茵指，公務員學院為各級公務員設計了有系統的培訓，在技能知識培訓的同時，也着重建構愛國愛港、以民為本的心態和文化。政府從中層開始，有重點領導培訓課程供部門識別為有領導潛質的公務員參加。

她表示，港府通過在香港、內地和外地的院校課程、公務員學院安排的培訓和政府內外的交流和暫駐計劃，培養有潛質人員的大局觀和宏觀視野、洞察力和分析能力，創新思維和團隊協作精神。