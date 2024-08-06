楊永杰訪西安「大唐不夜城」　讚遊人穿漢服欣賞文化表演值得借鏡

「A4聯盟」立法會議員楊永杰近日到了西安考察5日，晚上到了「大唐不夜城」，發現當地除了有歷史人物彫像，遊客亦會穿上漢服行街拍照，大讚這是真正體現沉浸式旅遊體驗的活動，認為值得香港借鏡。



西安利用歷史文化優勢 結合步行街建立旅遊景點

楊永杰與九龍城區區議員馮務君 、劉婉燕、何華漢、梁婉婷近日舉辦九龍城青年「地區治理及青年文化發展研習」，到了西安考察5日。他指，西安市充份利用歷史文化優勢，推動旅遊產業發展，為旅客帶來沉浸式旅遊體驗。

考察團晚上到了西安「大唐不夜城」，楊永杰指，整個步行街均充滿色彩斑斕的綵燈，沿途設有不同的彫像，例如唐朝盛世帝王、杜甫及其他歷史人物等，更有多項常態表演讓遊客感受盛唐當時的文化。而遊客亦穿上了漢服，邊逛街邊拍照，楊永杰指這是「真正體現沉浸式旅遊體驗的活動」。

步行街有陝西特產商店和食肆，遊客可以買特色手信。將陜西文化和產品帶回家。楊永杰說，這種以文化與旅遊融合的體驗值得香港借鏡，香港作為中西文化匯集的地方，相信可以增加本港旅遊業的吸引力，刺激本港旅遊經濟。

「西安大唐不夜城」是西安仿唐步行街，有旅客穿着漢服逛街。（楊永杰提供）

楊永杰聯同九龍城區區議員馮務君、劉婉燕、梁婉婷、何華漢到西安考察。（楊永杰提供）

今次西安之行亦到訪「秦創原綜合服務中心」，楊永杰指，「秦創原」為陝西創新驅動高質量發展的總平台、總源頭和總引擎，並實現把科技成果轉化項目落地，例如推進氫能產業發展，廣泛應用在公共交通運輸業。西安在研發氫能重型卡車位處全國前列，楊永杰認為，香港可以加大與當地氫能企業的合作。

另外，考察團亦到了西安市新城區的「興樂社區服務中心」，了解當地地區治理架構和服務。該中心為老、中、青年提供了各項服務，包括興趣班、就業創業支援以至維修服務等，協助居民解決疑難。

楊永杰聯同九龍城區區議員馮務君、劉婉燕、梁婉婷、何華漢到西安考察。（楊永杰提供）