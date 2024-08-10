李家超：年輕人是香港重要資產　籲相信自我　未來就在手中

青年發展高峰論壇今日（10日）舉行，主題為「攜手起航、共譜新篇」。特首李家超致辭指，世界各地人士來港參與論壇，顯示青年發展的重要性，形容香港可以讓年輕人施展動力、才能、追求卓越。他表示，年輕人是香港重要資產、是社會未來棟樑。他呼籲年輕人要相信自我，未來就在年輕人手中。



青年發展高峰論壇今日舉行，特首李家超（圖中）出席並致辭。(歐嘉樂攝)

香港具多元化教育制度 歡迎各國青年來港讀書

李家超指，香港有多元化全面教育制度，包括5所大學名列全球一百名，有很多頂尖學系及職業、專業教育，培育年輕人多元發展，歡迎全世界人士來香港讀書。

此外，李家超表示，2022年底推出各項人才計劃，過去19個月收到超過34萬宗申請，已經批核21萬申請。李家超指，在國家政策不斷支持下，香港要鞏固8大中心定位，形容香港發展潛力都是無限，鼓勵年輕人利用機遇融入發展。

青年發展高峰論壇主題為「攜手起航、共譜新篇」。(歐嘉樂攝)

李家超：香港運動員展示香港精神

巴黎奧運賽事將於明日結束。李家超表示，香港人對本地運動員引以為傲，認為運動員展示團隊精神等，都是香港精神的特質。他表示，港人要更快、更高、更強去追求目標，而香港是實現目標的好地方。

陳國基：青年發展是未來優先事項

政務司司長陳國基致辭時指出，青年發展是未來優先事項，認為香港繁榮與青年發展息息相關。他指政府早前發布《青年發展藍圖》，可以讓各界共同向青年提供協助，去年亦推出很多與青年相關措施。

李家超指，希望青年了解中國歷史及文化，特區會加強宣揚愛國教育。(歐嘉樂攝)

政府會加強宣揚愛國教育 冀年輕人了解中國歷史及文化

他希望青年了解中國歷史及文化，特區會加強宣揚愛國教育，並首次推出中華文化節。房屋方面，他指，政府增加房屋供應，亦推出青年宿舍計劃，至今提供約300個單位。此外，他表示，會提供多渠道讓青年參與社區作出貢獻，舉例已經拓展青年委員自薦計劃，85個諮詢委員會參與其中。

他又稱巴黎奧運當中，每個參賽的人都把握機遇，抱著希望參與其中，克服不少挑戰及對社會作出貢獻。

李家超指，香港人對本地運動員引以為傲，認為運動員展示團隊精神等。(歐嘉樂攝)

馬來西亞青年與體育部副部長：培養青年批評性思維 應對世界

出席論壇的沙特阿拉伯王國人力資源和社會發展部社會發展副部長Ahmed Al-Majed表示，青年是社會的基石，要建立更多方法支持青年發展，亦要促進青年的社會參與度。他又稱社會保障工作要制定統一標準，鼓勵年輕人參與更多社會活動。

老撾人民民主共和國教育與體育部副部長、老撾國家奧林匹克委員會副主席Kingmano Phommahaxay表示，教育在人力發展方面很重要，當地政府致力改善青年得到教育的機會，以及改善教育的質素，並鼓勵青年參與社區建設。

馬來西亞青年與體育部副部長 Adam Adli Abd Halim指出，青年在社會扮演重要角色、塑造國家未來。他表示，要為青年提供所需要的知識、技能、批評性思維，以應對全球趨勢及未來複雜性。

論壇逾2400人登記參加

民政及青年事務局局長麥美娟指，今次論壇登記參加者超過2400人，反應超出預期，亦達到促進香港青年與國際交流和交往的目的，讓香港青年更加開闊眼界，找到新目標。

「連青人網絡」是《青年發展籃圖》措施，匯聚一班年輕人，參與外地交流、政府大型活動等，她稱，「連青人網絡」部分會員會擔任導賞員，帶領來自其他國家青年遊歷香港。她表示，民青局會繼續推動《青年發展藍圖》，以及培養正向思維新一代，希望社會攜手合作。

再現照顧者命案 麥美娟：關愛隊服除達標或超標

近年照顧者慘劇頻生，麥美娟指，希望社區建立關愛共融文化，關愛隊要接觸有需要市民，每個關愛隊有服務指標，探訪有需要市民。她認為，關愛隊達到目標及部分超標完成，但希望社會與政府一起合力讓社區更多關愛。

地區治理方面，她希望加強工作，要建設社區方便市民生活，無論民政專員、區議員都要加強與地區持分者溝通合作。