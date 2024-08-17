楊何蓓茵稱公務員收入不會讓人成為富豪　但有滿足感

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（17日）向約50名大學生介紹公務員制度，她表示公務員收入不會讓人成為富豪，但卻有獨特的、私營市場的工作不能比擬的滿足感。



公務員程序是要確保處事公平公正

楊何蓓茵出席民建聯舉辦的「明道」──大學生公共治理研習課程，與大約50名大學生交流。她表示，各界對公務員的期望愈來愈高，部份人對公務員評論為因循保守，程序大於一切，甚至「少做少錯，不做不錯」。但楊何蓓茵認為，公務員做事必須確保處事公平、公正、公權力及公共財政不被濫用，而程序往往就是就這幾個原則設計的。她強調有不少傑出表現的公務員，為民服務時會「行多很多步」，並舉例工程部門理斜坡的水平就位於國際前列。

楊何蓓茵向參與民建聯「明道」課程的大學生介紹公務員系統。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵從事公務員30多年，她說公務員收入不會讓人成為富豪，但卻有獨特的、私營市場的工作不能比擬的滿足感，又表示政府有數百個職系，每年都招聘約1萬人，呼籲有意熱心服務社會的學生積極考慮公務員工作。

政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的聯合招聘將於9月展開，稍後會公布報名詳情。今年應屆畢業生、2025年畢業生及2026年畢業的大學生或研究生，均可以報考今年稍後招聘的職位。