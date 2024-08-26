香港要改革｜學者閻小駿：須切實破除殖民主義影響　方有創新空間

香港大學中國制度研究中心總監閻小駿指，一個多世紀的殖民管治，殖民主義為香港社會遺留了一整套高度對抗性的政治話語，促使回歸後的香港社會「民主拒中」；殖民主義者推崇的所謂「小政府，大社會」的管治哲學及理念，對回歸後香港特區政府的管治能力建設，造成嚴重負面影響。他認為，要真正落實香港的進一步改革與發展，必須切實破除這些殖民主義文化影響，方可贏得更大創新空間。



港大 閻小駿（香港大學政治與公共行政學系網站圖片）

閻小駿在《明報》撰文指，中國官方認為，香港從來就不是殖民地，但長期處於港英的殖民統治之下。一個多世紀的殖民管治，不能不使殖民主義文化遺產對香港本地的政治發展、政治話語乃至管治思維產生持續影響。今天，要真正落實香港的進一步改革與發展，就必須切實破除這些殖民主義文化影響，方可贏得更大創新空間。

他指，殖民主義文化遺產對香港的持續影響，主要體現在三個方面。第一，殖民主義者給香港社會遺留了一整套高度對抗性（contentious）的政治話語。由港英政府推動的「代議制民主」文化，即是很好例子。香港在港英殖民統治之下沒有民主可言。港英政府在香港推動所謂代議制民主的進程，與中英關於香港問題的談判同步展開，構成殖民統治者政治撤退部署的重要環節，其目的是促使回歸後的香港社會「民主拒中」。

閻小駿指殖民主義者推崇的「小政府、大社會」對港府管治能力建設造成負面影響（資料圖片）

第二，殖民主義者推崇的所謂「小政府，大社會」的管治哲學及理念，對回歸後香港特區政府的管治能力建設，造成嚴重負面影響。「大社會，小政府」的管治文化，適應英國殖民者在傳統工業經濟時代對殖民地施以經濟掠奪的需要，卻難以適應一個變化了的全球化知識經濟時代。它一方面難以適應新的技術革命浪潮，另一方面也無法滿足蓬勃發展的中產階級，對更優化的政府服務、經濟增長和管治質量的多重要求。惟由於殖民文化遺產的堅固影響力，要推行適應時代的變革，可謂困難重重。

第三，殖民主義遺留勢力掌握文化工具，在回歸後的香港保留了高度文化影響力。殖民主義從來都是一個文化工程。殖民權力的主要任務，是確立西方中心主義的文化觀，製造殖民者對於被殖民民族的文化優越地位，建立起以西方霸權為基石的文明等級格局，固化處於被殖民統治地位的弱勢文明對於自身文化的自卑和蔑視，以及對殖民者文化的崇拜和嚮往。殖民主義遺產對香港未來發展的文化影響是持續的；其對於香港青年一代的影響，尤其更是不容忽視。近年來，香港管治中所一度出現的嚴重困難局面，也正是由這樣的深刻複雜內外因素所共同造就。